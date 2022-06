Vysaďte do květináče těchto 6 rostlin: Kamkoli ho postavíte, komáři zmizí

Dlouhé letní večery si vyloženě žádají příjemné posedávání na zahradě až do pozdních večerních hodin. Pod rouškou noci se však vydávají na lov komáři, kteří naše lenošení venku umí pořádně znepříjemnit. Dá se proti nim ale skvěle bojovat, a to i bez repelentu. Stačí vysadit několik bylinek, jejichž vůni komáři přímo nenávidí.

Ačkoliv je právě léto mnohými považováno za vůbec nejlepší roční období, pojí se k němu jedna poměrně velká nepříjemnost, se kterou se všichni snaží nějak bojovat. Příjemné letní večery umějí pořádně narušit otravní krvežízniví komáři, kterým je poměrně těžké se vyhnout. Zvláště pak, bydlíte-li u vody. I ve městě se ale pohybují v hojném počtu a při větrání s rozsvíceným světlem se jich může ve vašem bytě vyskytnou hned spousta. Existuje přitom poměrně snadný způsob, jak jim dát definitivní sbohem.

Jak se zbavit komárů

Při dlouhém vysedávání na zahradě se můžete pro jistotu nastříkat repelentem, který před štípanci spolehlivě ochrání. Jeho nevýhodou je ovšem poměrně silný zápach, který je nepříjemný nejen komárům, ale také vám a lidem okolo.

Lepším řešením, avšak finančně mnohem náročnějším, je pořízení UV pasti, která komáry svým silným světlem naláká a pak nekompromisně zneškodní. Cena takovéto vychytávky ale není úplně nejnižší a vzhledem k tomu, že ji využijete jen po určitou část roku, se pořízení leckomu úplně nevyplatí.

UV lampa s komáry zatočí. Její pořizovací cena je ale vyšší. Zdroj: Shutterstock

Proti komárům pomohou i svíčky

Během horkých letních večerů je takřka nemožné sedět doma se zavřeným oknem. Jenže když jej otevřete a zároveň v bytě svítíte, komáři si k vám velmi rychle najdou cestu a budou vás otravovat celou noc. Nezvaných hostů se ovšem můžete zbavit například zapálením svíčky s vůní tea tree oleje anebo s aroma máty či citrusů a hřebíčku. Esenciální oleje s takovou vůní můžete nalít i do aromalampy.

V nejlepším případě dejte do oken síťky proti hmyzu. Ty jsou bezesporu tím vůbec nejlepším a nejspolehlivějším řešením, díky kterému budete mít v bytě od komárů naprostý klid.

Komáry odpuzuje vůně některých druhů bylinek. Vysaďte je k sobě do jednoho květináče a rozlučte se s komáry jednou provždy. Zdroj: Shutterstock

Bylinky proti komárům

V případě, kdy vás nejvíce komáři otravují na zahradě, vám svíčky a aromalampy pochopitelně moc nepomohou. Můžete ale vsadit na úplně jiné řešení. Věděli jste o tom, že komáři nenávidí vůni několika bylinek?

Do velkého květináče zasaďte společně citronovou trávu, meduňku lékařskou, mátu, rozmarýn, bazalku a levanduli. Skvěle poslouží i šanta kočičí, šalvěj anebo třeba libeček. Všechny zmíněné rostliny jsou velmi aromatické, a zatímco nám krásně voní, komáři jejich vůni nemohou vystát. Květináč s vysazenými bylinkami pak dejte rovnou do pergoly či blízko jiného místa, kde na zahradě trávíte nejvíce času, a bzučení bodavého hmyzu už neuslyšíte. A co víc, budete mít dokonalou bylinkovou zahrádku a úrodu bylinek uplatníte i při vaření, anebo při výrobě domácích limonád.