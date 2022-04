Tyto rostliny nikdy nevysazujte vedle sebe: Nesnášejí se a budou trpět

Zahrádkáři už mají se setím zeleniny nejvyšší čas. Aby byla do léta krásně dozrálá, je třeba ji vysadit v nejbližších dnech. Nejen to ale stačí k tomu, aby zelenina skvěle chutnala a byla co nejhezčí. Víte, jak rostliny vysadit, aby se jim dařilo co nejlépe?

Jaro je oblíbeným obdobím mnohých zahrádkářů, kteří si pravidelně každé léto chtějí pochutnávat na plodech, jež jim nadělí jejich záhony a pařeniště či skleníky. Právě teď je totiž ideální doba na jejich setí. Spousta lidí ovšem rostliny zaseje jen tak ledabyle vedle sebe a pak se diví, že je úroda mizerná, zelenině se nedaří, hnije, plesniví anebo třeba vůbec neroste. Vysazení jednotlivých druhů rostlin je třeba více promyslet. Ne všechny rostliny se totiž vedle sebe snesou.

Mrkev si rozumí takřka s každou rostlinou. Zdroj: Shutterstock

Nesnášenlivost rostlin

Dalo by se říct, že jsou rostliny jako lidé. Některé druhy spolu náramně vycházejí, jiné se nesnesou. A i rostliny to umí dát náležitě najevo. Vysadíte-li vedle sebe ty druhy zeleniny, které si navzájem nevyhovují, dostatečně vás s tím obeznámí. Budou špatně kvést, pomalu růst, mohou plesnivět a v některých případech i zcela uhynout. A k jejich záchraně už nepomůže vůbec nic. Je tedy třeba při sázení dodržovat jistý systém. Které druhy rostlin můžete vysadit vedle sebe a které je lepší pěstovat s dostatečnými rozestupy?

Co s čím sázet?

Druhy zeleniny, které vedle sebe strpí jakéhokoliv souseda, jsou například mrkev a paprika. A vedle mrkve se vyplatí vysadit také cibuli. Tyto dvě rostliny si totiž navzájem pomáhají. Mrkev podporuje růst cibule, ta na oplátku odpuzuje škůdce jménem pochmurnatka mrkvová, která ničí kořeny mrkve. Vedle mrkve můžete vysadit také pórek, kopr či rajčata a hrášek.

I když by toto spojení asi jen málokoho napadlo, jahody si skvěle rozumí s česnekem. Nejenže tyto plodiny vedle sebe krásně rostou a velmi se jim daří, ale je dokázáno, že česnek dokonce příznivě ovlivňuje chuť jahod. Ty jsou pak mnohem šťavnatější a sladší.

Leckdy se vedle zeleniny vyplatí pěstovat i nejrůznější bylinky. Ty podporují růst rostlin a zároveň odpuzují případné škůdce. Například takový měsíček ochrání brambory před zemními háďátky. Majoránka u cibule zase odpuzuje mravence, bazalka dělá okurkám a rajčatům stráž před padlím a zároveň jim dodá sílu na dobré zrání. Máta má na další rostliny repelentní účinek. Levandule odhání mravence, mšice i ploštice.

Rajčata se nesnesou s fenyklem, hrachem či bramborami. Zdroj: Shutterstock

Které rostliny se nesnesou?

Rajčata nikdy nesázejte vedle fenyklu, hrachu, červeného zelí nebo brambor. Spojení s některým druhem zmíněných rostlin by rajčata velmi špatně snášela. Okurka se zase nemůže vystát s ředkvičkami. Nevyhovují jí ani brambory, a dokonce ani rajčata. Vždy tedy držte okurky v dostatečném rozestupu od rostlin, které jí nejsou po chuti.

Celer držte dál od kukuřice a brambor. Fazole zase od šalotky, hrachu, pórku, česneku a cibule. Ledový salát nejde ruku v ruce s celerem a petrželí. Poslední zmíněná nestrpí být v přítomnosti se salátem, společnost rajčat ale ocení.

Rozmístění rostliny není radno podceňovat. Zkuste si s ním více vyhrát a dejte na osvědčené rady. A možná se tak dočkáte té vůbec nejbohatší úrody.