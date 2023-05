Roubování okurek je hitem! Zvládne ho i začátečník. Návod krok za krokem

Roubování okurek se stalo hitem, přestože to není žádná novinka. Je jednoduché a zvládne jej i začátečník. U zkušených zahrádkářů je velmi oblíbené. Důvody i postup, jak na to, se dozvíte v článku!

Mezi zkušenými zahrádkáři je roubování okurek velmi osvědčený a hlavně známý postup jak uchránit svou úrodu. Naroubováním okurek na nejrůznější druhy rostlin zamezíte napadení zeleniny škůdci a chorobami, což se vyplatí. Navíc celý proces není nijak náročný a zvládne jej i naprostý zahrádkář amatér. Poradíme vám, jak na to.

Roubování snadno

Nejlepší čas na roubování okurek je v době, kdy se na rostlince začínají objevovat pravé listy. Zároveň si počkejte, až nebude pražit slunce, které by nemuselo vyhovovat tzv. klíčencům.

Jak přesně by mělo roubování okurek probíhat, to se podívejte na videu:

Důležitou zásadou roubování je čistota. Tedy čistý řezací nástroj, kterým budete řez na rostlinách provádět. Před každým použitím jej dobře vydezinfikujte, třeba lihem, aby na něm neulpěly zbytky.

Zařízněte tykev

Osvědčeným způsobem je výsev semen okurek o několik dní před tykvemi. Jak jsme již zmiňovali, vhodná doba pro roubování je přesně před tím, než se na vzrostlé rostlince schyluje k tvorbě pravých lístků. Nejprve proveďte řez na tykvi.

Stonek tykve, zahrádkáři ji v tomto případě označují jako podnož, nařízněte šikmým řezem. Veďte jej ve směru shora dolů, nejvíce však do dvou třetin stonku. Je to trochu hodinářská práce, neboť sazenice obou rostlinek jsou ještě křehké, chce to tedy jistou dávku soustředění. Dejte pozor, abyste neodřízli stonek úplně, to by byl špatný postup. Klidně si dejte načas - s nožem, řezákem nebo žiletkou pracujte pomalu a opatrně.

Řez provádějte s největší opatrností. Saszeničky jsou křehké a snadno byste je mohli přeříznout. Zdroj: Ludmila Dušková

Okurka na řadě

Nyní je čas na okurku. Sazenici vytáhněte ze substrátu či z agroperlitu a opakujte řez. Hloubka i délka bude stejná, pamatujte si však, že nyní by měl řez směřovat odspodu nahoru. Důležité je také trefit úhel řezu, pod kterým byl veden ten první. Nyní přichází malý okamžik pravdy. Vezměte do rukou velmi opatrně obě upravené sazenice a v místě, kde jste řez provedli, je do sebe velmi opatrně zasuňte. Pokud se to podaří, zajistěte místo roubovacím klipsem.

Šup s nimi do hlíny

Aby byl proces roubování úspěšně dokončen, chce to ještě zvládnout poslední krok. Takto připravené sazeničky umístěte zpět do květináčů nebo sadbovačů. Ujistěte se, že tam mají ten nejkvalitnější substrát, který potřebují k tomu, aby se místo řezu zhojilo a rostliny se spojily. V nejideálnějším případě byste měli rostlinám ještě poskytnout něco jako skleník, klidně z plastové krabice, kde bude alespoň na následujících deset dní vysoká vlhkost, kterou okurky milují.

Roubováním to nekončí. Sazenice čeká ještě několik úprav. Zdroj: Shutterstock

Co potom?

Sazenice jsou v pořádku a daří se jim? Skvěle! Jakmile začnou listy opět růst, velmi opatrně odřízněte stonek tykve, těsně nad roubem. Zhruba po týdnu, ne dřív, od odříznutí tykvového roubu, se připravte k další akci. Odřízněte kořeny okurky, tentokrát pod roubem. V této fázi také klidně odstraňte klips, který držel rostlinky u sebe. Jakmile bude vhodná doba, můžete takto naroubované rostliny přemístit na záhon.

Proč to celé dělat?

Takto naroubované okurky jsou odolnější vůči houbovým chorobám, jako je například fuzariové vadnutí. Navíc takto naroubované okurky snáší relativně lépe úbytek vlhkosti. Díky tykvi bude mít okurka mnohem mohutnější kořenový systém, tudíž i lepší přístup k vodě a živinám, což vám zajistí bohatší úrodu.

