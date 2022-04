Inspirace: Živý plot v záplavě květů. Ze kterých keřů vytvoříte ohňostroj barev?

Živý plot spousta zahrádkářů vytváří z jehličnatých keřů a stromů, které sice splní svůj účel a zajistí určité soukromí, tím ale jejich práce vesměs končí. Krásu a barevnost zahradě rozhodně nedodají, což je poměrně velká škoda. Mnohem více se při výsadbě živého oplocení vyplatí vsadit na do výšky rostoucí keře, které nejenže splní svůj účel a zajistí soukromí, ale zároveň hrají barvami a zahradu rozzáří a neuvěřitelně zútulní.

Stále více lidí touží vysadit na zahradě živý plot. A to nejen kvůli tomu, že zajistí soukromí a do zahrady je mnohem méně vidět, ale také proto, že chrání před vzduchem poletujícími nečistotami a také hlukem z ulice. Vůbec nejčastěji se při vysazování živého oplocení používají túje a cypřišky, které poměrně rychle rostou, stojí jen pár korun a jsou na pěstování vcelku nenáročné. Jejich jedinou nevýhodou je jejich možná až obyčejná zelená barva, která zahradu nijak zvlášť nerozzáří. Plot z tújí a cypřišků tedy splní svůj hlavní účel, avšak zahradě dodá poměrně nudný vzhled. Podstatně lépe bude váš pozemek vypadat, vytvoříte-li živý plot z keřů, které krásně kvetou a hrají mnoha barvami. Víte, které keře to jsou?

Tavolník jako sázka na jistotu

Možná nejznámějším okrasným keřem, který spolehlivě dokáže splnit účěl živého plotu, je tavolník Van Houtteův. Po vykvetení oplývá bílými, leckdy až lehce narůžovělými květy. Dorůstá do výšky zhruba dvou a půl metru, a tak se skvěle hodí do funkce živého plotu. Je poměrně nenáročný na údržbu. V prvních měsících po vysazení si žádá častou zálivku, později se ale obejde i zcela bez ní. Na jaře je třeba jej lehce zastřihnout. Jeho skvělou vlastností je, že dobře zvládá i kruté zimní mrazy. V České republice je nejpopulárnější tavolník japonský. Ten má až sytě růžové květy, díky čemuž zahradu ještě více rozzáří. Bohužel však dorůstá do výšky jen 1,5 metru, a tak naplno účěl živého plotu nesplní.

Tavolník nabízí obrovské množství krásných květů. Zdroj: Shutterstock

Nejdříve nenápadný, pak okouzlující tamaryšek

Tamaryšek pětimužný je v Česku poměrně dobře známým keřem, který se často používá právě jako součást živých plotů. Když nekvete, je poměrně nenápadný. Ve chvíli, kdy ale přijde jeho čas, se jeho povislé větvě obsypou růžovými květy, ze kterých jen málokdo dokáže spustit oči.

Vysazení tamaryšku na své zahradě si však raději dvakrát rozmyslete. Přestože jde o nádherný keř, je poměrně nebezpečný vůči ostatním rostlinám. Když venku panují vysoké teploty, jeho listy vylučují zvláštní slaný roztok, který při dopadu na zem vytváří v půdě nepříjemné prostředí. To dalším rostlinám v blízkosti tamaryšku rozhodně vyhovovat nebude. Jde o sobecký keř, který si navíc rád přivlastňuje veškerou vlhkost v půdě. Nezřídka se pak stává, že po vysazení tamaryšku další rostliny v jeho blízkosti umírají.

Tamaryšek působí krásným dojmem, je ale poměrně nebezpečný vůči ostatním rostlinám. Zdroj: Shutterstock

Čilimník kvete hned v několika barvách

Dalším z keřů, který se perfektně hodí při výsadbě živého plotu, je čilimník metlatý. Dorůstá výšky kolem dvou metrů, má méně listů, ale zato mnohem více květů. Je možné jej sehnat hned v několika variantách. Klasický čilimník rozzáří vaši zahradu květy jedné barvy, vyšlechtěné typy pak kvetou hned v několika barvách. Skvělou zprávou je, že tento keř kvete od jara až do pozdního léta. Jeho barev si tak můžete užívat spoustu měsíců. Čilimníky sázejte na slunné místo do kyselejší půdy. Méně je zalévejte, milují totiž sucho. Každý rok na podzim, když čilimník odkvete, je třeba ho ořezat, aby neztratil tvar.

Vyšlechtěný čilimník kvete v mnoha barvách. Zdroj: Shutterstock

Léčivý rakytník

Jako součást živého plotu se skvěle hodí i rakytník. Ten nejenže ozdobí zahradu ve chvíli, kdy se na něm objeví známé oranžové plody, ale majiteli nabídne i své léčivé účinky. Vyžaduje slunce a pravidelné zalévání a na péči je přece jen o trochu náročnější než ostatní zmíněné keře, péči ale vrací právě svými oranžovými bobulkami, které jsou populární pro své blahodárné účinky na lidské zdraví. Jsou bohatým zdrojem vitamínu C i dalších zdraví prospěšných látek. Dá se z nich připravit sirup, čaj, marmeláda anebo likér. Rakytník je zkrátka rostlinou, která zajistí vaše soukromí, rozzáří zahradu barvami, a navíc poslouží vašemu zdraví.

Rakytník je nejen krásný, ale jeho plody jsou neuvěřitelně zdravé. Zdroj: Shutterstock