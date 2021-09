Rudé pokojovky: Vnesou do bytu život a energii. Které jsou nejlepší?

Nemusíte čekat na advent, abyste si domů pořídili červeně kvetoucí pryšec nádherný neboli vánoční hvězdu. Rudé pokojovky oživí jakékoli roční období a kout v bytě. Jaké jsou k dostání?

Rudé květiny sluší každému pokoji. Nejlépe kontrastují s bílou nebo zelenou barvou. Vyniknou také na parapetu nebo na obývací stěně u televize. Snadným způsobem vnesete barvu do vašeho domova. Podle nauky Feng shui, červená patří k nejsilnějším barvám, jež zvyšují fyzickou sílu, výkonnost a podněcují k akci. Zahřívá, zlepšuje krevní oběh a povzbuzuje sexuální aktivitu. Ve velké míře může ale způsobovat neklid, nespavost a bolesti hlavy. Proto i s rudými pokojovými rostlinami raději šetřete.

Kolopejka vděčná (Kalanchoe blossfeldiana)

Až 30 cm vysoká rostlina se pyšní tmavě zelenými masitými listy. Štíhlými vzpřímenými květními stonky a šarlatově červenými květy. Na pěstování je nenáročná. Daří se jí na teplém a světlém místě. Snese i přímé slunce. V letních měsících může být umístěna venku. Jakmile se ale začne ochlazovat, měli byste ji přemístit domů. Nemá ráda teploty pod 10 °C. Přes zimní měsíce ji udržujte na chladném bezmrazém místě při teplotě 14-16 °C. Kvete v únoru až dubnu. Někdy nasadí i druhé květy v období Vánoc. Ty po uvadnutí odstřihněte.

Guzmánie (Guzmania)

Exoticky vypadající kráska pochází z tropických deštných lesů ve Střední a Jižní Americe. Proto i v zimním období potřebuje teplotu pohybující se v rozmezí od 18 do 22 °C. Daří se jí na světlém stanovišti, které ale není vystaveno přímému slunečnímu záření. Miluje vysokou vzdušnou vlhkost, proto ocení časté rosení. Květenství má zajímavou červenou až oranžovou barvu. To guzmánie nasazuje doprostřed fontánovitě skloněných listů.

Exoticky vypadající kráska pochází z tropických deštných lesů ve Střední a Jižní Americe. Zdroj: Shutterstock.com / spetenfia

Begónie stálokvětá (Begonia semperflorens)

Tuto pokojovku si můžete pamatovat ze školních tříd. Je vytrvalá a křehce dužnatá. Kvete od června do října bílými, růžovými a rudými květy. Známe ji pod lidovým názvem voskovka nebo také ledovka. Dorůstá do výška 12-35 cm. Většinou se pěstuje jako letnička, daří se jí ale i v interiéru. Má ráda slunečné až polostinné stanoviště a teplo. Begónie ocení humózní a mírně kyselou půdu. Bohaté kvetení podpoříte, když budete pravidelně odstřihávat odkvetlé květy.

Toulitka (Anthurium)

Exotická toulitka je populární především v čekárnách u lékařů. Rod Anthurium zahrnuje až 500 druhů rostlin. Pro pěstování v bytě je ale nejvhodnější Anthurium scherzerianum s matně šarlatově červeným až temně červeným toulcem. Toulitky kvetou několik týdnů od jara do podzimu. V období vegetačního klidu od listopadu do února omezte zalévání a zvlhčování vzduchu. Toulitkám se daří na stanovišti s rozptýleným světlem. Teplota by neměla přesáhnout 20 °C. Rozhodně ji neumisťujte na přímé slunce. Její listy se lehce spálí.

Ibišek čínský (Hibiscus rosa–sinensis)

Čínská růže patří mezi nejoblíbenější pokojové rostliny. Kvete plnými červenými květy nepřetržitě zhruba od června do prosince. Květy se rozevírají postupně. Vadnou za dva dny. Čínský ibišek ocení světlo, teplo, rosení, správnou zálivku a dobrou výživu. Naopak nesnáší přemokřenou půdu, suchý vzduch a tmu. Dobře poroste na jižním až jihovýchodním parapetu, kde je teplota mezi 18 až 21 °C, v zimě kolem 16 °C. Dejte si pozor při větrání, nesnáší průvan. Ibišek bez pravidelné výživy špatně kvete. Proto mu jedenkrát týdně dopřejte přihnojení hnojivem na rajčata.

Čínská růže patří mezi nejoblíbenější pokojové rostliny. Zdroj: Real Moment / Shutterstock.com

Pochvatec šišákovitý (Plectranthus scutellarioides)

Pochvatec je známý též jako africká kopřiva nebo koleus. Patří mezi populární pokojové i venkovní okrasné rostliny. Dorůstá do výšky 50-75 cm. Listy mají širokou škálu odstínů v různých barevných přechodech a vzorech. Jedná se o nenáročnou a nemrazuvzdornou pokojovku. Snadno se množí řízkováním. Pochvatec je využívaný také v tradiční asijské medicíně. Šťáva z listů slouží k ošetřování odřenin, popálenin, otoků a proti neštovicím. Daří se mu na světlém stanovišti bez přímého slunce. V zimě by neměla teplota klesnout pod 10 °C. Rostlina ocení rosení. Během vegetace ji přihnojujte každých 14 dní.

