Jednoduché hnojivo z mléka: Za 5 minut hotovo a 2x větší úroda (nejen) rajčat

Slyšeli jste někdy o hnojivu z mléka? Možná vás jako zkušené zahrádkáře už nemůže nic překvapit a pravidelně ho používáte, možná o něm slyšíte poprvé. Pokud patříte mezi tu druhou skupinu, určitě zbystřete. Obzvlášť pokud pěstujete na zahrádce vlastní zeleninu a jde vám o velkou úrodu.

Mléčné hnojivo je také známé pod pojmem mléčný sprej nebo roztok a díky němu můžete ekologicky hnojit rostliny. Obsahuje prospěšné vitamíny, minerály a bílkoviny, které mohou pomoci rostlinám v růstu a dodají jim vitalitu. Tím zvýšíte úrodu zeleniny nebo podpoříte kvetení okrasných rostlin.

Fasntastické přírodní hnojivo za 5 minut

Dejte však pozor, mléčné hnojivo není vhodné pro všechny rostliny, především pro ty, které nesnesou hodně dusíku. A jak hnojivo připravit? Postup je snadný a nezabere vám více než 5 minut času. Nejprve vyberte mléko. Ideální je s vyšším obsahem tuku, takže vybíreje plnotučné a naopak se vyhýbejte nejrůznějším ochuceným mlékům. Následně ho smíchejte s vodou v poměru 1:2, můžete i v poměru 1:3, přičemž jde o jeden díl mléka a dva až tři díly vody. Takto vzniklé mléčné hnojivo přelijte buď do konve nebo do rozprašovače. A pozor, odborníci doporučují stříkat nebo lít ho přímo na listy rostlin.

Mléčné růstové hnojivo se aplikuje se přímo na listy. Zdroj: Profimedia

Které rostliny ho ocení?

Hnojivo z mléka zvyšuje i odolnost rostlin proti škůdcům a chorobám. Aplikujte ho na rostliny zhruba jednou za týden a dejte pozor, abyste tekutinou nezasáhli květy. To by mohlo přilákat škůdce. Zajímá vás, kterým rostlinám mléčné hnojivo prospívá? Ocení ho listová zelenina jako rukola, špenát nebo mangold, ale i brokolice, květák nebo kedluben. Dokonce by se jím měly hnojit i bylinky jako rozmarýn, tymián a oregano. Nezapomínejte ani na okrasné květiny a keře a plodovou zeleninu. U ní však sledujte pečlivě listy, třeba u rajčat, a neaplikujte hnojivo moc často. Předejdete vzniku nežádoucích plísní.

