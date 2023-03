Jarní řez je pro růže zásadní. Když ho neuděláte správně, květů se nedočkáte

Pěstujete na zahradě růže? Nezapomeňte na jarní řez, který je pro ně stěžejní. Za vaši snahu se vám odvděčí bujným růstem a nádhernými květy.

Pokud chcete, aby vám zahradu zdobily krásně rozkvetlé růže, bez jarního řezu se to neobejde. Jinak by se růže zbytečně zahustily drobnými výhony a starým dřevem. Navíc neořezané keře málo nakvétají a květy jsou jen drobné. V hustém keři hrozí i zvýšené riziko šíření škůdců a chorob. Cílem jarního řezu je odstranit staré, slabé a odumřelé části, čímž umožníte přístup světla a vzduchu do vnitřní struktury keře.

Kdy je čas jarního řezu

Na tento řez je nevhodnější období od druhé půlky března a v průběhu dubna. Nejlépe je ho provádět v době, kdy kvete zlatý déšť. Vždy však rozhoduje počasí. V žádném případě se do této činnosti nepouštějte ve dnech, kdy teploty klesají pod nulu, nízké teploty by uškodily čerstvým ránám. Můžete počkat i do doby, než se na růžích objeví první náznaky pupenů. Snadno pak poznáte, která část rostliny je živá a která v zimě zašla.

Jak řez správně provést

Nejprve odstraňte všechny části, které jsou po zimním období poškozeny, a poté oddělte i veškeré přestárlé zdřevnatělé výhony. Následně byste se měli zbavit větví, které se kříží či jinak překáží. Ponechte pupeny a větve, které směřují ven z keříku. Korunka by ve výsledku měla mít pravidelně rozestavěných 3 až 5 základních výhonů.

Měli byste se snažit, aby se rostlina ve výsledku větvila do šířky a byla od země zavětvena a olistěna. Proto boční výhony řežte nad očkem, které směřuje ven. Výhony, které rostou nahoru, zkraťte dle druhu, a to u běžných růží od 20 cm do 30 cm, u větších keřových růží 30 až 50 cm a u zakrslých 10 až 20 cm.

Způsob vedení řezu

Řez směrujte vždy mírně šikmo, a to pouze pár milimetrů nad očkem nebo nad rozvětvením. Nejenže jsou zbytečně dlouhé konce nad očkem nehezké a nepraktické, ale zbytečně by mohly být prostorem pro vznik nežádoucích houbových chorob. Pozor si dejte i na příliš těsný řez u očka, který by ho mohl poškodit.

Řez půdopokryvných růží

Údržba tohoto druhu růží řezem je velice jednoduchá. Někdo dokonce používá motorové nůžky na živý plot, ale hravě si vystačíte i s těmi mechanickými. Záleží na velikosti plochy vašich růží, kterou potřebujete ošetřit. Na jaře by se tyto růže měly zkrátit na jednotnou výšku 10 až 15 cm.

Řez stromkových růží

U stromkových růží se řez provádí podle toho, jaký typ růže je na kmínku naštěpován. Mnohokvěté a velkokvěté odrůdy zkraťte na 20 až 40 cm. Kaskádové růže, jejichž větve visí z vyššího kmínku, byste měli zkrátit na 20 až 40 cm, docílíte tak kompaktnějšího tvaru.

Řez pnoucích růží

K popínavým růžím patří climbery a ramblery. Staré výhony odstraňte až u země a zmrzlé a suché větve ustřihněte až do úrovně zdravého živého dřeva.

