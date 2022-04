Množení růží krok za krokem: Jednoduchý trik s medem a skořicí

Krásné růže by neměly chybět snad v žádné zahradě. Podaroval vás soused řízky růží a nevíte si rady, co s nimi? Do světa pěstování růží vykročte pravou nohou a použijte na řízky růží účinné stimulanty, které najdete doma ve spíži. Znáte je?

Jak množit růže?

Kdo by neznal růže. Jedna z nejcharakterističtějších květin je dobře známá i dětem, ale neznamená to, že bychom nutně museli vědět, jak je pěstovat. Růže, tak jako každé rostliny, potřebují vhodné stanoviště k růstu, kvalitní řez i ochranu před škůdci. Víte, jak růže množit a jak se postarat o řízky, aby dobře zakořenily? Někdy mohou pomoci i běžné suroviny, které máte v domácnosti.

Růže můžeme vysazovat na jaře nebo na podzim. Zdroj: profimedia.cz

Jednoduché množení růží

Růže je možné namnožit několika způsoby. Nejjednodušší a zcela bezpracný způsob je oddělení odnože. V okamžiku, kdy je odnož růže alespoň 15 cm vysoká, můžete ji oddělit a zasadit jinde. Bohužel ne všechny růže odnožují.

Pak je také možné rozdělit růži na dva až tři trsy. Jde to dobře u drobných sadbových druhů.

Hřížením k novým růžovým sazenicím

Další možností je hřížení. Ideálně brzy na jaře ohněte dlouhý prut růže až k zemi, tak aby jej bylo možné přikolíkovat či přichytit k zemi skobou, ale aby konec prutu stále směřoval nahoru. Prut musí být dostatečně ohnutý, aby bylo možné přihrnout jej trochou zeminy a připravit tak ideální podmínky pro zakořenění této části růžového prutu. Pokud se vám tento zákrok podaří, příští jaro můžete od mateřské rostliny oddělit kus prutu i s novými kořeny.

Růže lze namnožit několika způsoby. Zdroj: profimedia.cz

Jak pomoci zakořenění skořicí či medem?

Klasikou mezi množením rostlin je řízkování. U růží se dělají řízky ze silných dřevnatých prutů, nejlépe na podzim, a na jaře je pak nutné tyto řízky zasadit. Zde je však možné pomoci si stimulátory růstu, které máte už doma. Není potřeba chemie a ani speciálních přípravků. Účinné prostředky k ošetření růžových řízků máte nejspíš doma. Nachystejte si med, skořici či kousek listu aloe vera!

I když jsou tyto prostředky označovány za stimulanty růstu, jsou to především dobré látky k dezinfekci a ochraně řezu před zahníváním nebo onemocněním. Dobře ošetřené řízky pak samozřejmě lépe i koření a prospívají. Jak je použít?

Lepší růst řízků díky medu a skořici

Před zasazením řízky namočte v litru vody, ve které je rozmíchaná vrchovatá lžíce medu. Řízky ponořené do jedné třetiny máčejte přes noc nebo 12 hodin a následně přemístěte do nádoby s čistou vodu, kde necháte řízky pustit kořínky.

Stejně tak můžete použít několik kapek z dužnatých listů aloe vera. Máte-li rostlinu doma, postačí vám jen malý kousek listu k tomu, abyste pomohli růžovým řízkům k zakořenění. Vodu, ve které necháte růže zakořenit, vylepšete pěti kapkami aloe na litr.

Také skořice je významným prostředkem, který desinfikuje i podporuje růst. Často se používá také u řízků rostlin, které pouštějí latex. Skořice řez ošetří a připraví na kořenění. V případě růží stačí vložit ruličku skořicové kůry do vody, kde jsou řízky určené ke kořenění. Výsledkem jsou zdravé řízky s dobře rostlým kořenovým systémem, které pak stačí jen zasadit a opečovávat.

Vyzkoušejte triky na lepší zakořenění růžových řízků. Zdroj: Evtushkova Olga / Shutterstock.com