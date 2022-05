Jak ochránit růže proti zákeřným pilatkám, padlí a černé skvrnitosti

I královny květin napadají různé choroby a škůdci. Růže bohužel trpí na padlí či černou skvrnitost. Napadají je mšice i pilatky. Jak jim čelit? Jak ochránit růže před úpornými chorobami či škůdci? Zaměřme se na pilatku listovou, padlí růžové a černou skvrnitost růží.

Zdroje: zahradkarskaporadna.cz, abecedazahrady.dama.cz, www.ruze.cz

I královny růže trpí chorobami

Růže jsou sice královnami květin, přesto si na ně troufne kdejaká choroba. Nicméně šlechtěním se pěstitelé nepokouší jen o nové krásné květy, ale také o kultivary, které budou odolné vůči chorobám. Pokud vaše zahrada trpí na choroby napadající růže, pak se rozhodně při příští výsadbě poohlédněte po takových výpěstcích, které budou trpět méně.

Postřiky na padlí najdete běžně v zahrádkářských potřebách. Pamatujte však na to, že by měl být zákrok prováděn za neslunečného a bezvětrného počasí.

Mšice napadají veškerou květenu i růže. Zdroj: Nataliia Maksymenko/Shutterstock.com

Ochraňte růže správnou prevencí

Také prevence je základem zdravých rostlin a pro růže to platí jakbysmet. O růže se prostě musí pečovat, nepatří k těm rostlinám, na které můžete přes sezonu zapomenout. Pokud máte růže, věnujte pozornost zálivce a pravidelnému přihnojování. Samozřejmostí je také častá kontrola, neboť s každou chorobou či škůdcem je lepší bojovat v zárodku.

Jak ochránit růže proti pilatce listové

Se mšicemi má zkušenost každý zahrádkář, ale jak je to s pilatkami? Jde o běžného škůdce, ale někdy lze pilatky i přehlédnout. Rozhodně byste si však měli posvítit na pilatku listovou (Caliroa aethiops), která si pochutná na listech i nových výhoncích. Květy pilatce listové také chutnají a celkově je to škůdce, který dokáže zlikvidovat kde co. I vy byste se měli odhodlat k razantnímu zákroku, a pokud najdete zelenožluté housenice pokryté slizem, které se líhnou z vajíček nakladených na spodní straně listů, pak na nic nečekejte. Sáhnout můžete po osvědčené chemii na pilatky, anebo alternativním biologickém postřiku NeemAzal.

Housenice pilatky má slizovitý povrch. Zdroj: Profimedia

Ochrana před padlí růžovým

Padlí je houbová parazitická choroba, která je poměrně běžná a v zahradě se může vyskytnout na mnohých rostlinách. Ideálními podmínkami k šíření padlí jsou teploty nad 22 stupňů Celsia a vysoká vzdušná vlhkost. Rosa, déšť, ale také mlhy mohou pro růže a další zeleň znamenat pohromu. Na růžích se bělavé padlí, respektive Sphaerotheca pannosa var. rosae vyskytuje především v srpnu, nicméně to záleží především na počasí a příhodných podmínkách. Z dusného počasí se může objevit už v polovině května. Problematika napadení padlím je dobře známá a vzdušné, osluněné stanoviště a dobře provedený řez růží jsou základem a účinnou obranou proti padlí. Pozorn na nevhodné hnojivo, které je příliš dusíkaté, i to přihrává výskytu padlí.

Černá skvrnitost růží je zákeřná choroba

Černá skvrnitost růží (Diplocarpon rosae) je nejvážnější chorobou, která napadá růže a opět ji dobře rozpoznáte podle černohnědých fleků, které se objevují na listech. Bohužel je to houbová choroba, na kterou trpí především konkrétní odrůdy a velmi špatně se proti ní bojuje. Základem je nezalévání růží přes listí a kvalitní úklid.

Odstraňujte napadené listy, a to nejen z rostliny, ale také spadené na zem. Nikdy je nedávejte na kompost, ale vše spalte. Protože jde o onemocnění velmi vážné, kterého se špatně zbavuje, postřiky se mají provádět preventivně v průběhu celého vegetačního období. Protože jde také o houbové onemocnění, používají se proti černé skvrnitosti stejné výrobky jako proti padlí.

Černá skvrnitost růží (Diplocarpon rosae) je závažné onemocnění. Zdroj: profimedia.cz