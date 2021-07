Růže: Slavný britský zahradník prozradil tři zásadní triky pro krásnější růže

Zdá se vám, že pokud mluvíme o růžích, vždycky to nějak souvisí s Brity? No, aby ne. Jsou mezi nimi ostřílení zahradníci, kteří péči o růže a zahrady zasvětili celý život. Alan Titchmarsh, hvězda britských zahradnických show, se svěřil, jak se o růže stará on.

Briti umí pečovat o růže

Stejně tak jako Češi znají jméno Přemka Podlahy nebo Václava Větvičky, tak i Britové mají svoje zahradnické mistry Alana Titchmarshe a Davida Austina. Navíc jména těchto dvou jsou navěky spojena díky Austinově nekonečné píli a pěstitelskému umění. Zatímco Alan Titchmarche je známý zkušený zahradník, který oslnil jako host mnohých televizních pořadů a setkání, David Austin vynikl jako šlechtitel růží, kterým věnoval celý život. Byl za svůj přínos oceněn Řádem britského impéria, titulem Velký světový pěstitel růží a dalšími.

Kdo by nechtěl na zahradě růže jako z pohádky o Šípkové Růžence? Zdroj: Serhii Brovko / Shutterstock.com

Růžový odkaz Davida Austina

David Austin sice již zemřel v roce 2018, ale za sebou zanechal neuvěřitelných 190 jím vyšlechtěných variant růží, které jsou často nazývány Anglickými nebo Austinovými růžemi. Byl a bude vždy zahradník s velkým zet. Britem, který toužil po návratu starých druhů růží s typickými květy připomínajícími bohatost pivoněk i jednoduchých kvítků, známých z erbů a praporů.

Ptáte se, co kromě zahradničení oba pojí? Je to téměř romantické. Pan Austin vyšlechtil i růžovou variantu plnokvěté keříkové růže, kterou pojmenoval po mladším kolegovi Titchmarsheovi.

Pečujte o rozárium i jednotlivé růže průběžně

Pokud máte vlastí rozárium, tedy růžovou zahradu, nebo i jen jeden jediný keř, možná se vám právě v tomto období začíná zdát, že růže den za dnem začínají vypadat neupraveně a unaveně. Je to tím, že květy průběžně vadnou, a i když vykvétají nové, na pohled rostliny postrádají svěžest. Ukliďte si zahradu a odstřihněte všechny vadnoucí květy. Zbavte se všech květů, které již nezdobí a rostlinu jen vysilují. Vaše zahrada nebo jen solitérní růže nabude zdravého čistého vzhledu, a navíc řezem povzbudíte rostlinu k dalšímu kvetení.

Růžově kvetoucí růže. Zdroj: Sari ONeal / Shutterstock.com

Titchmarshovy tipy na péči o růže

Řez by měl být níž než hned po hlavičkou květu. Odstřihněte s květem i kousek stopky v místě, kde vyrůstají první plné listy. Titchmarsh doporučuje zastřihnout stonek v místech, kde stonek dosahuje síly tužky. Tato rada samozřejmě neplatí pro všechny růže. Mnohé stonky jsou mnohem subtilnější. Obecně jde o to, aby nový květ, jehož tvorbu zástřihem urychlíte, nasadil na dostatečně silném zdravém stonku.

Vypučení květu zhruba centimetr až dva nad lístkem ještě urychlíte tím, že lístek opatrně odtrhnete. V místě vyrůstajícího listu jsou totiž látky, které brzdí tvorbu nového květu. Vyberte také lístek, který směřuje ven z keře, abyste omezili vrůstání dovnitř do středu rostliny.



Během léta do rostlin víc nezasahujte, průběžně se můžete zbavovat starých listů nebo odlomených větví, ale opravdový sestřih, resp. řez, je vhodný až po odkvětu a částečném opadání listů na podzim, zhruba koncem října.