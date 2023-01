Dostali jste řezanou růži? Nenechte ji zajít! Můžete z ní snadno mít sazenici

Znamenají pro vás darované růže mnoho? Můžete z nich jednoduše získat řízky a pěstovat tak plno dalších, ze kterých se budete pořád radovat! Je to lepší a hezčí způsob, jak si růže uchovat, než je sušit.

Když dostanete dechberoucí růže, jako první, co vás nejspíš napadne, je usušit je. Postupem času však změní barvu, budou křehčí a doma se stanou novým lapačem prachu. Možná vás to překvapí, ale nařezané růže si můžete snadno vysadit a pravidelně řezat do nových kytic na stůl.

Řízky jednotlivých růží

Nevíte si rady, jak růži zasadit? Může vám v tom pomoct video návod, kde je vše pečlivě popsáno krok za krokem:

Zakořeňování řízků z růže je vhodnější přímo v půdě nežli ve vodě, kdy se to mnohdy nemusí povést. Z kytice růží si vyberte ty, které mají polovyzrálé větvičky a obsahují minimálně čtyři očka. Vybrané růže zařízněte šikmým řezem ostrými nůžkami či nožem. Řez by měl vypadat stejně, jako když je dáváte do vázy, avšak nyní bude o něco delší.

Štěpařský vosk proti vysychání

Po připravení řízků je důležité oříznout ještě horní část s květem. Horní řez následně ošetřete štěpařským voskem, jenž zabrání, aby řízek vyschnul. Spodní část namočte do stimulátoru růstu, který podporuje zakořeňování řízků. Ten můžete zakoupit jak v kapalné, tak v práškové formě.

Růži lze opakovaně vysadit i z řízků. Zdroj: Shutterstock

Vysazování růží do půdy

Nyní se můžete rozhodnout, zda řízky vysadíte do květináče nebo rovnou ven na zahradu. Rozhoduje však roční období, v zimě se o to rozhodně nepokoušejte. Řízky sázejte tak, aby jejich polovina byla pod zeminou. Nakonec půdu pořádně upěchujte a zalijte. V případě vysazování do květináče použijte substrát určený k řízkování.

Vhodné stanoviště na slunci

Při vysazování je rovněž velmi důležité, kam růže umístíte. Vybírejte provzdušněná stanoviště, kam svítí přímé slunce. Vhodná půda pro výsadbu je především propustná hlinitopísčitá s dobrou zásobou živin. Do jamky pro řízky můžete přidat i trochu kompostu či jiného hnojiva.

Plastová lahev je jednoduchý a levný trik, jak udržet vlhkost v okolí vysazených řízků. Zdroj: Shutterstock

Udržujte vlhkost pomocí lahve

Až budete mít řízky růží vysazené, musíte udržovat zeminu neustále vlhkou, aby došlo k požadovanému zakořenění. Skvělou pomůckou může být velká a čirá plastová lahev, které seříznete dno a obklopíte s ní růži. Nezapomínejte však občas lahev sejmout, aby se uvnitř netvořily plísně a růže tak mohla volně dýchat.

Pozor na mrazíky

Jestliže se rozhodnete řízky již vysadit ven, musíte dávat pozor, aby je vám případný mráz neponičil. Přisypte ke krčkům růží kompost nebo mulč. Plastová lahev rovněž zajistí vyšší teplotu uvnitř. Po začátku rašení zákryt již natrvalo odstraňte.

Zdroje: ceskestavby.cz, zcstrakovo.cz, jahodarnabrozany.cz