Růže můžete vysazovat i teď na jaře: Nádherných květů se dočkáte ještě letos

Když nás procházka jarní zahradou vyzývá ke změnám a přejeme si vyzkoušet něco nového, můžeme se pustit i do ligy nejvyšší – do pěstování růží. Výsledky uvidíme ještě letos.

Kdy sázet?

Výsadba růží byla v minulosti spojována s podzimem. To už ale neplatí. Sazenice, které se přes zimu uschovávají profesionálně, můžeme zakoupit až na jaře a s úspěchem se pustit do sázení. Rostliny nečeká nevyzpytatelné zimní počasí a první květy se objeví již letos. Růže totiž kvetou na nových výhonech!

Velkokvětá růže LIMONA patří mezi takzvané grandiflory – tedy růže s charakterem čajohybridu, ale množstvím květů jako mnohokvěté růže Zdroj: Vladimíra Prouzová

Kam sázet?

Růže milují slunce. Dopřejme jim tedy minimálně šest hodin slunečního svitu. Moderní odolné odrůdy zvládají i polostín. Půda nesmí být zamokřená a musí být dobře propustná. Kamenitá nevadí. Příliš těžkou půdu vylehčíme pískem a substrátem speciálně určeným pro tento druh dřevin. Můžeme ji vylepšit i vyzrálým kompostem a přidat lze i rohovinu. Odolným odrůdám se bude dobře dařit také v dostatečně velkých nádobách, hlubokých nejméně 50 centimetrů. Kořeny růží totiž rostou především do hloubky.

Keřová růže FLORA OLOMOUC v růžových tónech tvoří dokonalé duo s purpurovou velkokvětou růží BELLEVUE Zdroj: Vladimíra Prouzová

Jak sázet?

Většina prodávaných sazenic je množena takzvaným očkováním, to znamená, že se jako podnože využívají divoké růže, které zajistí bujný kořenový bal. Kde je očkování, ze kterého vyrůstají výhony ušlechtilé odrůdy, poznáme podle zesíleného místa nad kořenem. Při sázení dbáme na to, aby očkování bylo asi pět centimetrů pod úrovní terénu. Pokud by hrozily jarní mrazíky, můžeme k sazenici přisypat substrát tak, aby střed rostliny chránil nejen před nízkými teplotami, ale také před větrem a sluncem. Rostlinu důkladně prolijeme, a dál ji pak pravidelně zaléváme, dokud se kořeny nezapojí do okolní zeminy.

Co sázet?

Chceme-li si usnadnit péči o růže, orientujeme se při výběru na odrůdy, které jsou nejen krásné, ale hlavně odolné vůči houbovým chorobám. Díky dlouholeté práci šlechtitelů je dnes takových růží nepřeberné množství. Vodítkem může být i ocenění ADR (Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung), které získávají jen ty novinky, které se osvědčily při testování na jedenácti místech po dobu tří let bez použití jakékoli chemické ochrany.

Mnohokvětá růže CARMEN WÜRTH je naprostý nezmar. Roste velmi bujně až do výšky jednoho metru a výhony jsou pevné. Květů má záplavu, a navíc úžasně voní Zdroj: Vladimíra Prouzová

