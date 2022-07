Jak na záplavu květů růží: Nedělejte zbytečné chyby, které by je mohly zabít!

Kdo na zahrádce růže má, jistě se na záplavu kouzelných květů každoročně nesmírně těší. Co všechno udělat pro to, aby byl růžový keř přímo obsypaný květy? Neudělejte zbytečné chyby a neochuďte se o letní nádheru!

Růže nám každoročně zvelebují zahrady vždy s nástupem léta. Trnitá kráska se nesmí zanedbávat, jinak se bohatého květenství nedočkáte. A to by rozhodně byla škoda! Správná péče o růže začíná již na počátku po koupi rostliny v zahrádkářství. Co vše s růží dělat, anebo rozhodně nedělat – to jsme si pro vás pro dnešek připravili.

Dopřejte růžím péči a a dočkáte se záplavy květů. Zdroj: Profimedia

Výsadba růží

Pro správný růst a vývoj rostliny je zapotřebí popřemýšlet trochu předem. Růže si zaslouží vysadit na slunném a vzdušném stanovišti s dostatečně propustnou a humózní půdou. Rostlina do budoucna potřebuje dostatek prostoru, na tento fakt také myslete, abyste nemuseli růži zbytečně moc často zkracovat.

Než se vydáte na zahradu se sazenicí růže v ruce, nejprve jí seřízněte kořeny i s výhony (na 1 až 3 očka). Řez provádějte pouze tehdy, pakliže sázíte růže na jaře. Nachystejte výsadbovou jámu cirka 60 cm hlubokou s tím, že boky a spodek jámy zkypřete a přidejte buď vyzrálý kompost, anebo substrát, který je určen přímo pro růže. Rostlinu posléze zasaďte do země tak, aby byla přibližně o pět centimetrů níž, než byla při koupi v kontejneru.

Zálivka růží

Velmi důležitý bod při péči o růže je zálivka, neboť ta zásadně ovlivňuje nasazení a tvorbu květů. Jestliže předpokládáte, že déšť růžím bude stačit, mýlíte se. Zejména v době vegetace je velice důležité, abyste rostlinu jednou týdně dobře zalili. Nebojte se použít hodně vody, růže zakořeňuje hluboko do země, tak aby se voda dostala až tam. Koncem léta zálivku postupně snižujte, ale nezapomeňte na zalití před zimou, jinak by vám mohla v zimě růže uhynout suchem.

Hnojení růží

S hnojením to nebude nijak náročné, protože u růží se hnojení nemá přehánět. Hnojí se začátkem jara, v době nasazení poupat, na konci června a naposledy na podzim koncem října, kdy je potřeba dodat rostlině hlavně fosfor a draslík.

Růže vyžaduje zvýšenou zálivku zejména v období vegetace. Zdroj: profimedia.cz

Zásadní je také řez

Mnoho stromů i keřů jsme zvyklí ořezávat na podzim, než se vše uloží k zimnímu spánku. Ale u růží to nedělejte! Nejideálnější čas na řez je jaro.

Jak růže seříznout? To záleží na tom, jaký druh vlastníte. Řez se provádí cca 5 mm nad očkem, které směřuje ven.

Stromkové – seřízněte asi na polovinu korunky, což je zkrácení zhruba o 15 – 20 cm

Velkokvěté – seřízněte na 2 – 4 očka

Floribundy – řežte na 5 -7 oček

Polyantky – seřízněte na půlku výšky, mělo by se jednat o cca 40 cm

Sadové, miniaturní, pnoucí, půdopokryvné růže – nezkracujte, jen probírejte výhony

Na zimu růži chraňte

Před zimou rostlinu ochraňte před mrazy a špatnými podmínkami mulčem z lesní hrabanky, listí, chvojí apod. Pokud mají teploty klesnout pod -10 °C, překryjte růži raději celou, a to jutovinou či chvojím.

