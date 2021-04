Jak vypěstovat růže pomocí banánu. Jednoduchý trik vhodný po začátečníky

Řízky mnohých rostlin ochotně zakoření jen tak v obyčejné zemině či ve sklenici s vodou, bohužel zrovna růže se mezi ně neřadí. Náročná královna květin si potrpí na živiny a teplo. Ukážeme vám chytrý trik, jak jí všechny potřeby splnit s pomocí banánu a dvou plastových lahví.

Zkušení zahrádkáři si při množení růží řízkováním pomáhají tzv. kořenovým hormonem neboli stimulátorem, což je přípravek, který stonek vyživuje a podporuje zapuštění kořínků. Jeho koupě se vám vyplatí, pokud řízkujete ve velkém. Pro začátečnické experimenty s několika řízky by to byla zbytečná investice. Místo hormonu lze použít obyčejný, laciný, zralý banán.

Pro jeden řízek růže stačí ukrojit špalíček dlouhý zhruba 3-4 cm. Banán krájejte i se slupkou, netřeba ho loupat. Jak dužina, tak slupka jsou vděčnými zdroji rozličných vitamínů a minerálů, včetně draslíku, hořčíku a manganu. Růžovému řízku budou sloužit jako ideální hnojivo a stimulátor tvorby kořenů.

Každý řízek růže by měl mít alespoň 5 oček. Zdroj: Shutterstock.com

Jak připravit řízek růže

K vypěstování vlastní růže je nejlepší použít silný a zdravý výhon z růžového keře ze zahrádky, zkusit ale můžete i květinu přinesenou z obchodu. Důležité je, aby byla čerstvá a nezačínala vadnout. Jako řízek k zasazení do banánu použijeme střední část stonku, která bývá nejsilnější. V ideálním případě na ní bude 5 oček, z nichž vyrůstají olistěné větvičky. Ty uřízneme, protože je rostlina k zakořenění nebude potřebovat. Spodní část stonku seřízneme našikmo ostrým nožem nebo žiletkou, horní řez vedeme kolmo. Zůstane nám asi 10 až 15 cm dlouhý, holý řízek, připravený k zasazení do zeminy.

Dvě PET lahve a kousek banánu

Nyní si připravíme nádobu, ve které necháme růži zakořenit. Z PET lahve odřízneme hrdlo a do dna vyvrtáme několik otvorů. Tyto otvory jsou důležité nejen pro odtok vody, ale také pro průchod budoucích kořínků. Lahev pak naplníme asi z 1 třetiny výživným substrátem. Řízek růže zapíchneme do špalíčku banánu, postavíme ho na substrát a zasypeme zeminou, aby byl banán zcela zakrytý. Plastový "květináč" s řízkem důkladně zalijeme vodou a růži přikryjeme druhou seřízlou plastikovou lahví. Díky tomu jí bude teplo jako ve skleníku.

Přesný návod najdete na tomto videu:

Růži pravideně zaléváme, aby substrát nikdy zcela nevyschl, a necháváme ji vyvětrat. Kořínků bychom se měli dočkat zhruba do měsíce. Počátkem léta můžeme plastovou lahev rozříznout a růži i s kořenovým balem zasadit do volné půdy nebo do balkónové nádoby.

