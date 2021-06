Jak pěstovat růže v květináči: 3 tipy, které se vám budou náramně hodit

Milujete růže a litujete, že nemáte zahrádku, kde byste je mohli pěstovat? Nezoufejte, můžete si je totiž zasadit i do květináče a dát na balkon. Pozor ale na nejčastější chyby, které by mohly vaše úsilí zkazit a místo radosti by vám pak zbyly jen oči pro pláč.

Pokud nemáte vlastní zahradu, udělejte si radost růžemi v květináči. Ty mohou zdobit váš balkon či terasu a zpříjemnit vám každý den, když si tam sednete s kávičkou nebo sklenkou vychlazeného drinku.

Růže milují sluníčko, umístěte je tedy na vzdušné prosluněné místo. Myslete však na to, že jednou za dva tři roky je nutné je přesadit, aby stále kvetly a byly zdravé. Pokud tohle dodržíte, bude vám tato královna květin dělat radost po mnoho let.

Tři tipy, jak správně pěstovat růže v květináči:

Růže milují sluníčko Zdroj: Serhii Brovko / Shutterstock.com

1. Připravte si květináč

Ne každý květináč je vhodný pro výsadbu růží, proto jeho koupi dobře zvažte. Musí být dostatečně velký, aby se do něj vešla na dno drenážní vrstva z keramzitu. Ta slouží jako zásobárna vody a brání přílišnému přelití. Na vrstvu položte textilii, která propouští vodu, a pak do nádoby nasypte trochu substrátu určeného pro pěstování růží.

2. Zasaďte rostlinku

Kořeny se při sázení nesmí ohýbat, tudíž si na to dejte pozor. Zbytek květináče naplňte substrátem centimetr pod okraj.

3. Péče o růži

Nezapomeňte růži pořádně zalít a pohnojte ji. Po dvou letech kořeny prorostou květináčem a je tedy nutné růži přesadit do většího. Vezměte ji a přesaďte i s balem z toho předchozího, ušetříte si spoustu práce a máte jistotu, že růže bude opět vzkvétat. Kořeny zbavte zeminy, seřízněte je a zasaďte. Také zkraťte výhonky na deset centimetrů a zasaďte je s novou zeminou do starého květináče. Můžete se tak těšit na růži novou.

Zakrslé růže

Ideální pro pěstování v květináči jsou zakrslé růže, kterým se také říká miniaturní, trpasličí nebo skalkové. Kromě květináče je můžete pěstovat i v kyblíku nebo v nejrůznějších podobných nádobách. Stačí pouze vybrat takovou, aby měla růže dostatek místa pro kořeny.

Pravidelně odstraňujte odkvetlé květy a nezapomeňte na přihnojování speciálním hnojivem na růže. Poslední dávku by měly dostat koncem července, čímž se pečlivě připraví na přezimování. Když klesne teplota pod pět stupňů Celsia, přeneste je do tmavší místnosti a občas zalijte, aby neuschly.