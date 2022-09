Přestávají vám kvést růže? Možná děláte tyto dvě zásadní chyby

Umíte se postarat o růže po odkvětu? Není to nic složitého. Časem si zapamatujete správný postup a už nad ním ani nebudete přemýšlet. Naučte se péči o odkvétající růže, budou zdravější, silnější a hlavně krásné.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, www.ruze.cz

Řezu se mnozí bojí a jen zaštipují

Co si budeme nalhávat, některé zahrádkáře různé typy řezů děsí. Pokud se budete hlouběji tímto tématem zabývat, zjistíte, že nezbývá, než vzít nůžky do ruky a párkrát střihnout vedle, abyste se skutečně naučili a přesvědčili o dopadech takového zásahu. Růžím neuštípávejte jen vadnoucí květy. V okamžiku, kdy ztrácí květy na kráse vezměte nůžky do ruky.

Podívejte se na kratičké video, kde můžete názorně vidět odstranění výhonů z podnože i řez po odkvětu.

Zbavte se výhonů z podnože

V první řadě odstraňujte výhony, které vyrůstají z podnože růže. Ano, i růže se roubují a jako u všech rostlin, kde se používá tato technika, podnož nabízí kvality, které samotná růže postrádá. Růže jsou nejen vitálnější, ale i odolnější různým nepříznivým podmínkám, lépe kvetou i intenzivněji voní. Podnož však slouží pouze jako silný základ, výhony či kvetení z této části rostliny není žádoucí.

Tyto výhony odstraňte čistými ostrými nůžkami a co nejblíže podnoži.

Odstrňováním uvadajících květů šetříte rostlině sílu, ale také ji tvarujete a preventivně bojujete s nemocemi. Zdroj: Vladimíra Prouzová

Odstřižení uvadajících květů

Po likvidaci výhonů z podnože můžete přistoupit k odstranění konců větévek růže. Řez se provádí zhruba 10 až 20 cm od zasychajícího květu. Konkrténě v místě, kde je větvička dostatečně silná, aby udržela nový květ.

Zkraťte větvičku těsně nad listem, který směřuje ven z koruny. Tím zajistíte růst nových výhonů směrem ven, protože nové přírůstky porostou z paždí posledního listu na větvičce.

Řez, který se provádí typicky v srpnu či září, respektive v době, kdy začnou květy opadat a zasychat, je rozhodně také tvarovací. Z tohoto důvodu je nutné směrovat růst rostliny z koruny ven. Je to preventivní opatření i proti chorobám, které růže často trápí. Prosvětlení a provzdušení je i v případě růží velmi důležité.

Odkvétající květy odstřihněte, ale správně! Zdroj: Profimedia

I na podzim je péče o růže nutná

Veškeré zbytky rostliny, odstřižky či suché květy a listy odstaňte, pokud máte podezření na chorobu či škůdce, pak zbytky raději spalte a nepřidávejte na kompost. Sledujte zdravotní stav růží a používejte preventivní postřiky, najdou se i funkční bio produkty.

I na podzim je nutné rostliny zalévat. Růžím prosívá méně častá, zato vydatná zálivka. Můžete začít s používáním hnojiv, které jsou určené k vyzrání a zesílení rostlin před přicházející zimou.