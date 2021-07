Rybí hlava jako zahradní hnojivo: Budete překvapení jejími úžasnými účinky

Vyznáváte trend ekologické zahrady a recyklace? V případě, že rádi jíte ryby, nevyhazujte jejich nezpracované části a kosti. Udělají vám na zahradě skvělou službu a vaše rostliny budou báječně prospívat. Ačkoliv to nevypadá, třeba taková rybí hlava je výborné hnojivo!

Jestliže nechcete utrácet za drahá a chemická hnojiva, využijte staré a léty prověřené alternativní způsoby, kdy jako bonus navíc zpracujete suroviny, které byste jinak možná vyhodili. Máme pro vás jeden šikovný tip na kompletní pohnojení celé zahrady.

Hnojení rybou má tradici

Už naši předkové hnojili rybím masem především stromy a keře. A věřte, že obojí bezvadně funguje. A navíc? Tento druh hnojiva má obrovský vliv na zdraví a vitalitu celých rostlin i jejich plodů. Můžete využít jednak rybí kosti, ale i jakékoliv nevyužité rybí zbytky. Takže rybáři mají určitě velkou výhodu. V případě, že na ryby nechodíte, můžete si pořídit i rybí ořezy z nejbližší rybárny, který pořídíte za pár korun nebo si jako náhradní řešení koupit rybí moučku.

Už naši předkové hnojili rybím masem především stromy a keře. Zdroj: BORIMAT PRAOKAEW / shutterstock.com

Způsob tohoto hnojení pochází z Japonska, kde se zbytky ryb používají k hnojení půdy už od nepaměti. A není se čemu divit! Ryb je v této ostrovní zemi naprostý dostatek. Ovšem své zkušenosti s ním mají i severoameričtí indiáni, kteří hojně využívali zbytky ryb při pěstování rajčat.

Proč právě ryby

Ve skutečnosti není rozhodující, jestli použijete ke hnojení oblíbenou rybí moučku nebo zužitkujete zbytky ryb z kuchyně. Po každé dodáte vašim pěstovaným rostlinám tři důležité prvky, a to fosfor, draslík a vápník. A přesně tohle nejen vaše květiny, ale i zelenina a ovocné stromy ke své spokojenosti potřebují.

Hnojte rybou, dodáte vašim pěstovaným rostlinám tři důležité prvky, a to fosfor, draslík a vápník. Zdroj: Tatevosian Yana / shutterstock.com

Jestliže máte na svém pozemku plodiny, kterým prospívá zejména fosfor, pak určitě vsaďte na rybí kosti, které ho obsahují nejvíce. Stačí ho spálit a hnojit jejich popelem. Ovšem počítejte s tím, že většina užitečného dusíku unikne do ovzduší a vy o něj zbytečně přijdete.

Jak tento způsob hnojení funguje v praxi?

Je velká škoda se rybích zbytků zbavovat jako odpadu, který vyhodíte do popelnice. S dobrou vůlí jsou i tací, kteří ho chtějí po ekologicku použít na kompost, jenže to by klidně mohlo na vaši zahradu přilákat nechtěné návštěvníky v čele s kunami a potkany. Existuje mnohem lepší řešení. Zakopejte rybí zbytky pod zem a podobných pohrom se vůbec obávat nemusíte.

A bonus navíc? Ve chvíli, kdy se rozkládají a hnijí, dokážou odpudit i řadu nevítaných návštěvníků, jako jsou krtci, myši či další nechtěná zvířata s vynikajícím čichem. Odporný zápach hniloby přímo v zemině se jim samozřejmě vůbec nelíbí.

Bude to chtít sice trošku fyzické aktivity, ale to vás snad neodradí. Pohybu není nikdy dost. Takže stačí vykopat v daném místě tak půl metru hlubokou jamku a vložit do ní rybí hlavy a ostatní zbytky. Jedině tak nebude nepříjemný zápach obtěžovat žádné „nadzemní“ obyvatele zahrady.

Takže stačí vykopat v daném místě tak půl metru hlubokou jamku a vložit do ní rybí hlavy a ostatní zbytky. Zdroj: Maria Sbytova / shutterstock.com

Jestliže použijete pouze nasekané menší části ryb, počítejte s tím, že se v půdě rozkládají o něco rychleji. Takže jestli chcete opravdu zásobit své rostliny minerály po dlouhou dobu, pak vsaďte spíše na rybí hlavy. To samé platí i pro rybí kosti, protože se rozkládají také pomaleji. Mělo by jich být jen o něco více, takže si je můžete postupně schraňovat před použitím klidně v mrazáku.

Máte strach z možných podzemních červů?

Tak tyto obavy rozhodně zažeňte! Protože tato havěť může být pro vaši zahradu naopak velmi užitečná. Jejich přítomnost pomůže trochu více zkypřit půdu, takže váš zelený ráj na tom jen vydělá.