Rajčata jsou oblíbenou plodinou zahrádkářů nejen u nás, ale téměř po celém světě. Není tedy nic divného, že rady, jak si nejlépe poradit s jejich pěstováním, přichází z celého světa. Příkladem může být tip na ochranu těchto rostlin před plísní, který přichází z Ameriky.

Rajčata poměrně často napadá plíseň, kterou sice mnozí nazýváme plísní rajčete, ve skutečnosti jde ale o Phytophthoru infestans, tedy plíseň bramborovou. Protože ale brambory a rajčata (i když se to nemusí zdát) mají mnoho společného, dělí se bohužel i o zmiňovanou chorobu.

Ta se projevuje tmavými skvrnami na listech, jež postupně odumírají. Jakmile rostlina ztratí podstatnou část listů, odumírá celá a na úrodu můžeme zapomenout.

Připravte si rybí tuk

Pro napadení rostlin a rozvoj plísně je rizikové vlhké a chladnější počasí. Horké léto je tedy sice poněkud bezpečnějším obdobím, přesto se mohou objevit dny, které budou hrozit více, případně s koncem prázdnin přijdou dny chladnější.

Aby rajčata v klidu dozrála ideálně na keři, musíme v okamžiku objevení se prvních příznaků okamžitě zakročit. Připravte si rybí tuk a vydejte se do boje.

Bezpečný pro plody i pro vás

Proč právě rybí tuk? Jde o zcela bezpečnou součást lidské stravy prodávanou jako doplněk stravy, který má pozitivní vliv na zdraví. Ošetření rostlin takovým přípravkem klidně jediný den před utržením plodu je tedy absolutně bezpečné. Plíseň se ho navíc “bojí” pro jeho protizánětlivé a antibakteriální účinky, o které se postarají omega-3 mastné kyseliny. Zbraň tedy máme, naučme se ji správně používat.

Důležitá podmínka

Při ochraně rostlin rajčat rybím tukem je důležité pokrytí listů a stonků vrstvičkou tohoto přípravku. Nebudeme ale keříky natírat samotným tukem, bude stačit jeho roztok s vodou a postřikovač, který se postará o jeho rovnoměrné rozptýlení. Na pět litrů vody budeme přitom potřebovat polévkovou lžíci tuku a asi deset kapek (čajovou lžičku) mýdla.

Roztok si připravíte sami

Roztok rybího tuku a vody připravíme s pomocí několika kapek tekutého mýdla, které pomůže snadnějšímu a rovnoměrnému rozptýlení oleje ve vodě (s nádobou musíme důkladně, nejlépe několik minut, třást). Dalším úkolem mýdla bude lepší přilnutí postřiku na postižených místech i celých rostlinách.

Pracujte opravdu pečlivě

Abyste dosáhli co nejlepšího účinku, aplikujte jej opravdu pečlivě. Nevynechte zejména spodní části listů, které bývají často napadeny, aniž by to bylo při zběžné prohlídce patrné.

Zákrok je třeba opakovat několikrát, většinou s týdenní přestávkou, aby měla rajčata možnost se s chorobou co nejlépe a s co nejmenšími ztrátami vyrovnat.

Ošetření rajčat rybím tukem se může zdát neobvyklé, ale jakmile to jednou zkusíte a uvidíte výsledky, přesvědčíte se, že i méně známé metody mohou fungovat víc než dobře.

