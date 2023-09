I když se může zdát, že se teď v září postupně začne zahrada ukládat k odpočinku, pořád máme ještě co dělat. Máme-li na zahradě angrešt nebo rybíz, rozhodně bychom neměli zapomínat na péči, kterou právě v tuto dobu potřebují. V příštím roce se nám za ni odmění větší úrodou. Teď bychom měli prosvětlit jejich korunu. Jak na to?

Možná máte radost z toho, jak rybízové keře krásně rostou a jsou rok od roku větší a hustší. Pokud chceme pěstovat zelenou hmotu, pak je to jistě dobrá zpráva, ale ten, kdo dává přednost úrodě, splakal by nad výdělkem. Proto je nutné zamyslet se dobře nad tím, co rybíz potřebuje a podle toho se zachovat.

Více o řezu rybízů a angreštů se dozvíte na youtube v kanálu Plodná zahrada:

Zdroj: Youtube

Chce to trochu odvahy

Za prvé si musíme uvědomit, že ani v prvním, ale ani po čtvrtém roce neplodí větve rybízu a angreštu ještě tak hojně, jak bychom si přáli. Zatímco s novými výhony musíme mít zkrátka ještě několik měsíců trpělivost, s těmi “přestárlými” je potřeba udělat krátký konec. Jak? Samozřejmě prostříháním keře.



Keříky stříhejte u země

Rybíz může být buď ve formě keře nebo stromku, prozatím se ale zaměřme na ten keříkový. V jeho případe nenecháváme zbytečně dlouhé výhony, které by mohly dělat neplechu. Úplně postačí, když bude mít každý keř na konci našeho zásahu přibližně deset zdravých silných výhonů, víc jich není potřeba a ani to není vhodné. Jednoletých výhonů, pokud jsou zdravé, si ale nevšímáme. Nebojte se, úrody bude příští rok dost.



close info Pixabay zoom_in Aby byla úroda, je potřeba řezat

Stromkový rybíz potřebuje vytvarovat

Máte raději stromkové rybízy? I ty ale potřebují péči, bez které se neobejdou. Stejně jako u keřů musí i v tomto případě mnohé větve pryč. Rozhodně na stromku nesmí přes zimu zůstat poškozené nebo nemocné či přímo suché větvičky a počet těch, které ponecháme, je stejný jako u keřů. Navíc právě v této chvíli vytvarujeme korunu stromku zastřižením větviček. Tady se musíme řídit zlatým pravidlem “ani málo, ani moc”, tedy půjde o zastřižení maximálně o třetinu délky větévky. Dosáhneme tak pro příští dok kompaktnějšího a estetičtějšího tvaru. Vždyť – co si budeme povídat – i užitková část zahrady může působit upraveně a esteticky a hned se nám na ní bude lépe pracovat.



close info Shutterstock.com zoom_in Správně zapěstovaný tvar angreštu umožní z kteréhokoli místa koruny sklízet plody bez poranění ruky.

Angrešty jsou na tom podobně

Podobně jako o stromkové rybízy se v září postaráme také o angrešty, jen s tím rozdílem, že zastřihávání ponechaných větví a tvarování korunky necháme až na jarní měsíce. Podobně se budeme chovat i ke keřovým angreštům.

Příroda si určí správný čas

Ten správný čas na prořez angreštů přijde ve chvíli, kdy stromek či keř shodí listy, zároveň by ale teplota ani v noci neměla ještě klesat pod 5 °C. Z rostlin odstraníme poškozené a suché větve a u stromkových angreštů si také dáme pozor, aby od země nezačaly vyrůstat další výhony. Pokud nějaký najdeme, odstraníme jej.



Nebojte se, je to potřeba

Do prořezu rybízů a angreštů bychom se měli pustit i v případě, že jsme zarytými odpůrci úprav přírody a jejích výtvorů. Není čeho se bát, keřům a stromkům to naopak pomůže a nám udělá v příštím roce radost velká úroda.

Zdroje: ceskestavby, farm-cs.desigusxpro