Jaká hnojiva použít na rybíz právě nyní, abyste maximalizovali úrodu a sladkost

Rybíz patří mezi tradiční české ovoce. Ať už máte na zahradě ten červený, bílý či černý je důležité se o něj správně postarat. Stačí mu dopřát správné hnojivo ve správný čas.

Zdroje: www.zahradni-hnojiva.cz, www.zahradaweb.cz

Ovocné keře rybízů patří do čeledi meruzalkovité. Plodí malé drobné jedlé bobule s lehce nakyslou chutí, které vyrůstají na větvičkách v malých hroznech. Jednotlivé druhy se od sebe liší barvou plodů. A ať už pěstujete kteroukoliv z barevných odrůd, při dobré úrodě budete mít dostatečné množství chutného ovoce na výrobu domácích koláčů, knedlíků, marmelád, džemů, kompotů nebo i skvělého vína. Rybízy obsahují velké množství antioxidantů a zmražené nebo zavařené zůstane chutné i několik let.

Plodů černého rybízu se dočkáte od půlky července do konce srpna. Zdroj: shutterstock.com

Jako první dozrávají rybízy červené, a to podle odrůdy od začátku června do září. Plody bývají spíše kyselejší. Bílé rybízy dozrávají o něco později, většinou od poloviny července. Nejpozdnější jsou rybízy černé, u těch se zralých plodů dočkáte od půlky července do konce srpna. Při správné péči vám keře rybízu budou dobře plodit až 20 let, stromky tak 8 až 10 let.

Jak si zajistit velkou úrodu? Základem je dobře načasovaná výživa

Rybízy obvykle vyžadují dvojí hnojení během roku, a to jarní a pozdně letní. Na jaře dopřejte rybízům plné hnojivo, protože rostlina jej využije jak k nastartování růstu a tvorbě květů, které budou jedněmi z prvních ovocných květů na zahradě, tak i k rychlému dozrávání zelených nezralých plodů.

Pozdně letní hnojení je nutné k tomu, aby mohly rybízy dobře vyvinout své nové kořeny a nechat je připravit na zimní období.

Výborný na chuť je i bílý a růžový rybíz. Zdroj: shutterstock.com

Jaká hnojiva jsou během léta pro rybíz nejlepší?

Chemie, která prospěje a udělá s rybízem zázraky

Pro každou vzrostlou rostlinu či keř připravte jednoduchý roztok. Vhodné je použít 15 gramů síranu draselného a 30 gramů superfosfátu. Ideální je samozřejmě zředit hnojivo v poměru 1:15 s odstátou vodou a poté aplikovat během zalévání. Zároveň se vyplatí ochránit rybízy vhodným mulčem. Použijte slámu nebo seno, případně odštěpky kůry, a rozložte je v dostatečné vrstvě okolo rybízů. Uvidíte, že nebudou tak rychle vysychat a udrží si vitalitu dlouhou dobu.

Rybízy obvykle vyžadují dvojí hnojení během roku, a to jarní a pozdně letní. Zdroj: shutterstock.com

Kromě této možnosti můžete využít i další hnojivo. Ideální je v 10 litrech vody rozpustit 3 gramy kyseliny borité, 5 gramů manganistanu draselného a 30 gramů síranu měďnatého. I tato směs vám zaručí plné a šťavnaté plody.

Využít lze i přírodní metody

Pokud nepatříte mezi oddané příznivce chemie na zahradě, můžete aplikovat i jiné možnosti hnojení. Jednou z nich jsou bramborové slupky. Postačí jich 1 litr, který vložíte do nádoby o objemu 10 litrů a zalijete je horkou vodou. Zavíčkujte a nechte vychladnout. Doporučuje se nechat celý nálev odležet do dalšího dne a poté s ním rybízy vydatně zalít.

Dalším vhodným organickým hnojivem je kompost. Předem ho dobře promíchejte s půdou a ke každému keři pak dejte něco okolo 2 kg této směsi.

Rybíz můžete hnojit i dřevěným popelem. Zdroj: shutterstock.com

Dobrou službu vám udělá i dřevěný popel. Použijte tak půl kila popela na každý keř a zapracujte ho do půdy ve vzdálenosti 20 až 25 cm od kmínku. Právě tady je totiž nejvíce vlásečnicových kořenů, které čerpají živiny i vodu nejochotněji. Rybíz samozřejmě řádně zalijte.

Výběr hnojiva je samozřejmě na vás. Ovšem zatímco u chemického hnojení si obvykle vystačíte s jarní a podzimní dávkou, tedy 2 x do roka, to přírodní je v tomto ohledu na váš čas o něco náročnější a měli byste ho používat několikrát během rybízové sezóny.