Jak zabránit opadávání květů rybízu: Hodně lidí to neví a přichází tak o úrodu

Zahrádku, kde by nebyl rybíz, asi jen tak nenajdete. Typické keře s červenými, žlutými nebo černými kuličkami jsou v našich krajích v oblibě už pět století. Těšíte se už na sběr plodů a na marmeládu či čerstvý rybízový koláč nebo bublaninu? Tak si dejte pozor na možné opadávání květů, které se odborně nazývá sprchávání rybízu.

Ve světě se rybíz objevil už ve 12. století a o další dvě století byl v dobových herbářích vedený jako léčivá rostlina. Do současnosti bylo vyšlechtěno 120 různých odrůd, které se pěstují téměř po celém světě. Rybízy jsou ovocné keříky, které pocházejí z chladnějších částí Evropy. Je to však dřevina, která se naprosto přizpůsobila našim domácím podmínkám. Většinou keř dorůstá do výšky až 1,5 metru a kvete jednoduchými a dlouhými hrozny drobných kvítků. Právě z nich se vytvářejí plody, které podle konkrétního druhu dozrávají od poloviny června do začátku srpna. Většinou rybíz plodí už po dvou letech od výsadby. Miluje slunná místa, teplo a přiměřeně vlhkou půdu.

Většinou keř dorůstá do výšky až 1,5 metru a kvete jednoduchými a dlouhými hrozny drobných kvítků. Zdroj: shutterstock.com

Přínosy rybízu

Rybíz má vysoký obsah vitamínu C a největší množství ho najdete v černých odrůdách. Jsou v něm také vitamíny skupiny B, fosfor, provitamín A a další minerální látky a stopové prvky, které pozitivně ovlivňují zdraví lidského organismu. Proto se velice často užívají listy rybízu v léčitelských oborech. Výborně snižují horečnaté stavy, urychlují léčbu nachlazení a ulevují při revmatu.

Kdy má jaký rybíz dobu zrání

Jako první většinou dozrávají rybízy červené, a to zhruba od začátku června do září. Plody bývají spíše kyselejší. Bílé rybízy jsou k snědku o něco později, většinou od poloviny července. Nejpozdnější jsou rybízy černé, u těch se zralých plodů dočkáte od půlky července do konce srpna. Při správné péči vám keře rybízu budou dobře plodit až 20 let, stromky tak 8 až 10 let.

Pozor na období květů

Rybízy kvetou převážně v dubnu až květnu. Bohužel někdy může nastat situace, že hlavně červeným a černým rybízům drobné plody opadávají. Tomuto jevu se říká tzv. sprchávání. Důvodů může být hned více. Záleží, o jakou jde odrůdu, jaké je zrovna počasí a jestli má rostlina příhodné všechny podmínky.

Pozor na chladné dny!

Nejčastější příčinou sprchávání, tedy samovolného opadávání poupat, květů a malých plůdků rybízů bývá chladné počasí. Jarní mrazíky poškodí nejen květní orgány, ale i déšť během tohoto období způsobuje neklíčivost pylu. Nízké teploty bohužel souvisejí i s nedostatkem včel, které by je měly opylovat.

Vsaďte na pozdní a samosprašné odrůdy

Protože je hmyz v chladnějším období mnohem méně aktivní, opadávají ve větším procentu právě neopylené květy. Svým způsobem tomu můžete předejít, když budete pěstovat později kvetoucí a samosprašné odrůdy.

Příčinou může být i sucho

V opačném případě může být důvodem sprchávání i suché počasí a horko, které často vede k zasychání blizen. Proto rybízy v takovém klimatu dostatečně zalévejte. Nezapomeňte jim také pravidelně dodávat živiny formou vhodných minerálních hnojiv a kompostu.

Předčasnému opadávání květů můžete zabránit i prosvětlovacím řezem po sklizni. Zdroj: shutterstock.com

Proti sprchávání bojujte řezem

Předčasnému opadávání květů můžete zabránit i prosvětlovacím řezem po sklizni. Velice často k němu dochází v zastíněných částech rybízových keřů. Proto je dobré ponechat keři jen osm hlavních větví. Každý rok po sklizni „odplozené“ větve o 1/3 zkraťte a rybízy celkově prosvětlete.

