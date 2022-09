3 smrtelné hříchy v péči o rybíz po sklizni. Neděláte je?

Neopakujte stále stejné chyby. Péče o rybíz po sklizni spočívá především ve správném řezu, který zajistí dobrý růst i úrodu. Pamatujte, že jsou však drobné rozdíly v tom, zda pěstujete stromek či keř a také mezi jednodtlivými druhy. Ne všechny se chovají stejně. Ignorovat rozdíly je velikou chybou.

Péče o rybíz po sklizni je nutná

Rybíz patří u nás k nejpěstovanějším druhům drobného ovoce. Po jahodách jsou to právě rybízy, které se těší velké oblibě a i na malém pozemku si může každý alespoň jeden keřík dovolit. Právě nyní je čas, kdy bychom měli připravit rybízy na další sezónu. Proto je potřeba dobrý řez, díky němuž budou rybízy nejen zdravé a mladé, ale také budou hojně plodit. Rozdíly jsou sice poměrně malé, ale můžete se sami přesvědčit o tom, že řez budoucí sklizeň opravdu významně ovlivňuje.

Rozdíly nejsou jen v barvě plodů, ale také vzrůstu. Zdroj: shutterstock.com

O rybíz se starejte, prořezání je rozhodující

Vzhledem k tomu, že rybíz plodí nejvíc na dvou až tříletých větvích, větve na rostlině obnovujeme zhruba po třetinách, ale jistě je možné zachovat i o rok starší větve. Po sklizni je vhodné odstranit nejstarší, tj. čtyřleté, případně pětileté větve a rovnou nízko nad zemí.

Pakliže necháváte na každém keři šest nových výhonů, tak jak se to doporučuje, pak každý rok po sklizni, můžete také 6 starých odstranit.

Zatímco u červeného rybízu nejsou rozdíly ve výnosu ze čtyřletých výhonů nijak dramaticky nižší, u černého rybízu to neplatí. Proto skutečně bez výjimek odstraňujte starší výhony a ponechávejte jen dvouleté, tříleté a nové. Větve u černého rybízu nezkracujte, ale raději prosvětlujte odstíněním výhonů uvnitř keře. U černého i červeného rybízu nezkracujeme jednoleté výhony.

Je vám líto odstřižených větévek? Podívejte se v tomto videu, jakým způsobem autor z ustřižených větví vypěstoval nové sazeničky.

Rybízový stromek není keř!

Určitě je dobré vědět, že jsou drobné rozdíly také druhy rybízu. A to nejen v tom, zda jde o černý, červený či bílý rybíz, ale také co se týče jeho vzrůstu. Ač by se mohlo zdát, že nemůže jít o velké rozdíly, například stromkové rybízy, které jsou roubované na podnoži mají mnohem kratší životnost. Obvykle se předpokládá 10 až 12 let. Zato keře mohou být několika násobně starší.

I stromkové rybízy zabírají méně místa a nesou pěkné plody, i tyto stromky však potřebují péči. Provzdušněte jejich korunu obdobním řezem. Stromkový rybíz potřebuje dostatek světla i případnou redukci výhonů. Vzrostlý stromkový rybíz by měl mít osm až deset větví, které směřují ven v upraveném tvaru. Proto můžete všechny větve zkrátit zhruba o třetinu. Pokud necháte korunu příliš zhoustnout a zarůst dříve nebo později se dostaví houbové choroby a padlí, které mohou také strom pomalu zlikvidovat.

K dobré sklizni je třeba pravidelný řez, ale určitě také vláha, slunce a zdraví keře. Zdroj: shutterstock.com

Péči potřebuje i meruzalková podnož. Měla by být vždy dobře přivázaná k opoře. Podnož nenechejte podrůstat. Jakékoli výhony z podnože likvidujte. Stromek by se jen zbytečně vysilovat a plody na roubu by byly drobnější a méně četné.

Oporu můžete mimo jiné nabídnout i dlouhým výhonům keřů. Teď po sklizni máte jistě představu, jak moc mohou výhony pod tíhou ovoce klesnout. Vybudujte okolo rybízových keřů jednoduché opory podobné ohradě, který klesající větve v příštím roce pěkně podrží. Nemusejí být nijak vysoké ani zdobné, ale samozřejmě zpracování je jen na vás.