Rybíz: Hladoví ptáci v zimě ohrožují květní pupeny. Takto ho ochráníte

Možná si myslíte, že po novém roce není nutné na zahrádce nic dělat a že když ji máte zazimovanou, je vlastně splněno. Není to ale tak docela pravda, v zimě si můžete připravit například řízky rybízu, ale také je důležité ochránit pupeny těchto keřů před hladovými ptáky.

V zimě nevládne na zahradě takový klid, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je třeba nezapomínat na ptáky, kteří nemají v mrazech co jíst, často se tak pouštějí do pupenů na ovocných stromech a keřích.

Vápenné mléko a krmítka

Kmeny stromů i keře byste měli ošetřit nátěrem nebo nástřikem z vápenného mléka. Na klasického strašáka zapomeňte, toho se hladoví ptáčci rozhodně neleknou. Předejít náletům ptáků na ovocné keře částečně můžete tím, že nasypete do ptačího krmítka olejnatá semena. Jde o semena slunečnice, ořechy, mák nebo třeba len. Také mohou být zapuštěna do čistého loje.

Abyste se dočkali úrody rybízu, je nutné keře v zimě ochránit před nálety hladových ptáků. Zdroj: Food Impressions / Shutterstock

Zamezte náletům hladových ptáků

Kupte si tedy raději hustou silonovou síť a přes všechny keře je přehoďte. Díky tomu zamezíte náletům hladových ptáků, kteří jsou jinak velkým strašákem všech zahrádkářů.

Během ledna si můžete také připravit řízky z opadavých dřevin a namnožit jimi například rybíz a některé další ovocné keře. Nová rostlina, kterou vytvoříme řízkováním, je klonem mateřské rostliny, má tudíž stejné vlastnosti jako její mateřská rostlina.

Je čas na řízkování rybízu

Vždy z rybízu odeberte vyzrálé letorosty, které nejsou namrzlé. Ty rozstříhejte na části. Řízky by měly mít asi dvacet centimetrů. Ve spodní části vedeme řez pod očko, horní by měl být přibližně centimetr nad pupenem. Pokud byste to udělali blíže, mohl by pupen zaschnout.

V lednu je ideální čas odebrat řízky rybízu. Zdroj: shutterstock.com

Horní pupen řízku musí být vždy nad zemí

Horní část řízku navoskujte, ale vyhněte se pupenu. Spodní stranu zase ošetřete růstovým stimulátorem. Řízky napíchejte mírně šikmo do studeného skleníku nebo pařeniště. Horní pupen musí být nad zemí.

Je-li zem zmrzlá, řízky svažte po jednotlivých druzích do svazku, označte jmenovkou a umístěte na vlhké a chladné místo, třeba do sklepa. Pokud jich nemáte příliš, můžete využít i ledničku. Řízky pak vysaďte co nejdříve na jaře.

Zdroj: www.ctidoma.cz, kniha Rady pro zahrádkáře