Pěstujete rybíz? Tak nezapomeňte, že podzim je období, kdy je čas na jeho množení. Využijte toho a udělejte si z jeho výhonů řízky.

Pokud patříte mezi pěstitele rybízu a chcete v dalších sezónách svou úrodu znásobit, můžete si právě teď na podzim keříky rozmnožit, a to pomocí řízkování. Nemusíte tedy zbytečně utrácet za sazenice koupené v zahradnictvích a hobbymarketech. Množení rostlin řízkováním je totiž velmi jednoduché a zvládne ho i každý začátečník.

Jak na množení angreštu a rybízu řízkováním se podívejte v tomto YouTube videu kanálu Plodná zahrada:

Zdroj: Youtube

Rybízové keře

U nás je tato plodina poměrně oblíbená a pěstuje ji nejeden zahrádkář. Vyskytuje se v mnoha odrůdách, které se od sebe liší nejen barvou plodů, ale i jejich velikostí a chutí. Vyskytují se nejen ve formě keříků, ale pěstují se často i rybízy stromkové. Přestože jsou druhé jmenované poměrně v oblibě, jsou zároveň choulostivější na podnebí, škůdce a choroby. Rybízy keříčkové zpravidla přinášejí větší výnosy a díky své košatosti a rozrůstání se dají lépe množit.

close info Shutterstock zoom_in Rybízy jsou vlastně docela nenáročné rostliny.

Co rybíz vyžaduje

Rybízy jsou vlastně docela nenáročné rostliny. Pokud však chcete, aby se jim dařilo, dopřejte jim vždy rovný terén a dobře vyživenou půdu. Stejně tak dostatek slunce a mírné povětří. Rybízy docela dobře snášejí i mrazy, ale můžete je na zimu obalit. A výhoda? Rybízy jsou samosprašné, a tak vám odpadá starost s pomocí opylování květů.

Množte řízkováním

Velice výhodné a jednoduché je namnožit si rybíz z vlastních zdrojů řízkováním. Jednoduše oddělíte výhon od mateřské rostliny. Řízky by měly být vždy oddělené z bujně narostlých letošních výhonů, nejideálněji z mladých keřů, které ještě nejsou silně plodící. Jako nové řízky využijte jen rovné mladé pruty bez postranních výhonů. Průměr prutu, ze kterého budete řízky odebírat, by měl být zhruba 0,5 až 1 cm. Na každém výhonu by mělo být alespoň 5 oček.

Kdy přesně řízkovat

Nejlepší variantou je odebírat řízky na podzim, ještě před nástupem mrazů.

close info Profimedia zoom_in Nejlepší variantou je odebírat řízky na podzim, ještě před nástupem mrazů.

Dodržujte základní pravidla

Abyste řez provedli správně, máme pro vás několik užitečných tipů. Spodní řez veďte pod úhlem 45° pod spodním očkem. Druhý mírný řez udělejte 1 cm nad horním očkem. Dbejte také na to, aby koncové části řezu nebyly nikdy roztřepené, a proto vždy používejte kvalitní a sterilní nástroje.

Jak řízky vysadit

Nejprve řezné rány podpořte a ošetřete růstovým stimulátorem. K výsadbě máte hned dvě možnosti. Řízky lze vysadit buď do pěstebních nádob a následně je umístit do fóliovníku či skleníku, anebo je můžete zasadit přímo do předpřipravené půdy na záhonu. Měla by být dostatečně zkypřená a mírně vlhká. Řízky zapichujte do půdy lehce zešikma.

Zdroje: www.zahradkarskaporadna.cz, www.ovocnarstvi.eu, www.nasezahrada.com