Čím je potřeba zalít rybíz právě teď na jaře, abyste zničili škůdce

Se sílícím sluníčkem se probouzí nejen flóra, ale i fauna. A ne vždy se jedná o živočichy, které bychom vítali s otevřenou náručí. Víte, jak ochránit rybíz před invazí škůdců a chorob?

Máte na zahradě rybíz? Není se čemu divit, tyto keříky patří mezi ty „nej“. Ať už každoročně sklízíte rybíz červený, bílý nebo černý, těšíte se na každou další sezónu a na čerstvě upečený koláč nebo na novou zásobu džemu. Rybíz není nikterak složité pěstovat, neboť se jedná o vcelku odolný keř, který bývá zdravý. Což ale samozřejmě neznamená, že ho sem tam nemohou napadnout škůdci i nejrůznější choroby.

Na rybíz se každoročně těší nejen děti! Zdroj: shutterstock.com

Mšice rybízová

Tento hmyz se specializuje na rybíz, což je už patrné už z názvu. Napadení se projeví snížením úrody a oslabením keře. Okupaci na keři poznáte podle puchýřů na listech. U červeného rybízu se jedná o červené puchýře a u černého a bílého o žlutě zbarvené puchýřky. Na spodní straně listu se to samozřejmě hemží mšicemi. Jak se tam mšice dostanou? Mšice se rozmnožují na rubu rybízových listů, v létě si odskočí třeba na hluchavky a na podzim se navrátí na rybíz. Vajíčka přečkají zimu na kůře rybízu a na jaře se líhnou larvy.

Zvrat černého rybízu

Jedná se o mykoplazmatickou chorobu, která postihuje zejména rybíz černý. Ale jak to tak bývá, stane se, že se může zjevit i na některých odrůdách rybízu bílého či červeného. Tato nemoc se pozná podle menších listů, kterým se mění tvar (například nemají pět laloků, ale jen tři). Hodně napadené keře vůbec nekvetou. Zvrat přenáší roztoč rybízový. Nejčastěji se choroba uchytí při řízkování, ale můžete to poznat až za dva roky, protože inkubační doba tohoto škůdce je dosti dlouhá.

Štítěnka zhoubná

Odolný škůdce, který napadá i jiné rostliny a stromy. Štítěnka saje šťávy, tím pádem se výhony rybízu oslabují a jejich výnosnost je snížena. Škůdci se vyskytují na větvičkách a my si jich nemusíme ani všimnout, jak jsou nenápadné. Samičky kladou larvy a ty se na konci jara rozprchnou do větviček a i do dalších částí keře.

Mšice parazitují na spodní části listu rybízu. Zdroj: shutterstock.com

Další škůdci a nemoci

Pilatka rybízová – housenice si pochutnávají na spodních listech rybízu, projevuje se to vydutými puchýřky

Virová neplodnost – způsobuje nižší úrodu, předčasný opad plodů, keř je často potřeba vykopat a spálit

Vlnovník rybízový – roztoč, napadený keř má zduřelé pupeny – neraší, hnědnou, uschnou a spadnou

Jak posílit keř rybízu

Na jaře je nejvhodnější doba na zvýšení imunity keřů, což můžete udělat následujícími způsoby:

Roztok manganistanu draselného – na jeden keř je potřeba litr a půl zálivky. Do ní vhoďte několik zrníček hypermanganu, aby byl roztok narůžovělý.

Roztok síranu měďnatého – doporučen je 0,4% roztok modré skalice, aplikace je nevhodnější po dešti, kdy je půda provlhčená. Tento roztok se používá v době, kdy se denní teploty pohybují nad 10 °C.

