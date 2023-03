Většina lidí dělá fatální chyby při výsadbě rybízu a ten pak neplodí. Co vy?

Rozhodli jste se, že budete na zahradě pěstovat rybíz? Myslete na to, že už správná výsadba ovlivní vaši budoucí sklizeň. Nedělejte proto zbytečné chyby. Které to jsou?

Kvalitní a chutný rybíz na českou zahrádku prostě patří! Jedná se o vděčný keř, který plodí bobule nejen výrazné chuti, ale navíc i plné vitamínů. Momentálně je na trhu pestrá paleta odrůd, a tak můžete pěstovat rybíz červený, černý, bílý i růžový.

Chcete si vypěstovat vlastní sazeničky? Jak na množení bobulovin pomocí řízkování, se dozvíte v následujícím videu:

Každá odrůda potřebuje to své

Při vysazování rybízu dejte pozor, o jaký konkrétní druh se jedná, protože každá chyba ovlivní vaší budoucí úrodu. Liší se podle toho, jestli budete vysazovat stromek nebo keř. Před samotnou výsadbou kořeny rybízu namočte alespoň na pár hodin do kbelíku s vodou.

Výsadba rybízového keře

V případě, že jste se rozhodli pro keříkový rybíz, vsaďte ho do větší výsadbové jámy. Po jejím vyhloubení zryjte vidlemi lehce dno i boční stěny, podpoříte tak růst kořenového systému, kterému se do něho bude lépe pronikat. Rostlinu usaďte tak, aby byl „uzel“ pod zemí, podpoří to růst nových výhonků.

Jakmile přihrnete zeminu, sazenicí rybízu zatřeste, zemina se tak dostane mezi všechny kořeny. Následně povrch zeminy lehce udusejte, prolijte vodou a přihrňte ještě slabou vrstvu půdy. Díky tomu bude po zálivce zůstávat voda u keříku a nebude odtékat pryč. Ke keříku není potřeba dávat žádnou oporu.

Rostlinu keříkového rybízu usaďte tak, aby byl „uzel“ pod zemí, podpoří to růst nových výhonků. Zdroj: shutterstock.com

Výsadba stromkového rybízu

Princip výsadby je podobný jako v předchozím případě, liší se pouze ve fázi umístění sazenice. U stromkového rybízu by měl být umístěn „uzel“ nad zemí, a dokonce by ani neměl na zem dosáhnout. Rostlina díku tomu nepustí kořeny z části nad roubováním. U tohoto druhu rybízu nikdy nezapomeňte na opěrný kůl, kmen stromku je totiž poměrně slabý na to, aby udržel korunu s úrodou.

Zvolte odpovídající substrát

Červenému a bílému rybízu byste měli dopřát humózní, živné a vlhčí půdy, s mírně kyselou až neutrální půdní reakcí.

Černý rybíz je v tomto ohledu poněkud náročnější a vyžaduje lehčí půdu, která je dostatečně propustná a snese více vápenatou zeminu. V tomto případě by mělo být pH slabě kyselé až slabě zásadité.

Červený a bílý rybíz zasaďte v lokalitách s dostatkem slunce. Zdroj: shutterstock.com

Pozor na správné umístění rybízu

Červený a bílý rybíz zasaďte v lokalitách s dostatkem slunce. Neměl by však být vystaven prudkým poledním paprskům, mohlo by dojít k předčasnému usychání listů a zpomalení růstu keře. Ideální je tedy polostín.

Černý rybíz dobře prospívá na teplejších a slunných místech, kde se také dobře vyvíjejí a uzrávají plody. Ve stínu jsou často nedozrálé a kyselé. Tento druh rybízu by neměl být v průvanu, který komplikuje správné opylení.

Vyhněte se nevhodné zálivce

Po zasazení nových sazenic je nutné rybíz pravidelně a správně zalévat. Zálivku vždy aplikujte jen do země, nikdy ne na listy. Aby se voda dobře vsakovala a dostávala do spodních vrstev, měli byste pravidelně kypřit okolní půdu. Rybízy je lepší zalévat méně často, ale vydatněji. Obzvlášť pečliví buďte na dostatečné zavlažování v době květu a během dozrávání plodů. Zajistíte si tak sladký a šťavnatý rybíz.

