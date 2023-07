Rybízu žloutnou okraje listů? Chyba není jen v zálivce. Raději hned zasáhněte

Rybíz je jedním z nejoblíbenějšího drobného ovoce na zahradě. Většinou slouží k zavařování celých bobulí, nebo výrobě skvělých marmelád. Z čerstvého jsou zase naprosto famózní koláče. Co když ale keř začne uprostřed sezóny chřadnout?

Chorobám a škůdcům se nevyhýbají žádné rostliny. Platí to i o rybízu. Co dělat, když listy začnou nekontrolovaně žloutnout? Chyba většinou není jen v nesprávné zálivce. Prozradíme vám, co všechno může být příčinou náhlé proměny barvy listů a jak se s ní vypořádat.

Něco je špatně

Zda je rostlina v kondici a prospívá, se většinou velmi bezpečně pozná na listech. Ty by měly být na první pohled krásně sytě zelené a do jisté míry šťavnaté. Jakmile se na nich začnou objevovat sebemenší změny, je potřeba zpozornit a podívat se na problém z blízka. Jakmile v období července začnou listy rybízu žloutnout, může to znamenat hned několik příčin.

Zdravý keř by měl mít krásně pevné a sytě zelené listy. Zdroj: Shutterstock.com / Olexandr Panchenko

Aprílové počasí

Jako první může být na vině počasí. Nestálé teploty a výrazné výkyvy se na listech ovocného keře projevují právě žloutnutím. Bohužel s vlivy počasí toho příliš nenaděláte. Jediné, co vám zbývá je kontrola vlhkosti půdy při velmi bohatých srážkách. Co však ovlivnit můžete, jsou další příčiny žloutnutí listů.

Hořčík nebo draslík

To, že rybíz jakkoli strádá, nebo mu naopak něco přebývá, dává najevo poměrně zřetelně. Změnami barvy na svých listech. Pokud listy výrazně zežloutnou celé, chybí rostlině hořčík. Jakmile žilky na listech zůstanou zelené, ale vše ostatní zežloutne, zahajte přihnojování rostlin dřevěným popelem. Žlutý pruh podél okrajů zase symbolizuje nedostatek draslíku. Jakmile rostlinám chybí draslík, stávají se náchylnějšími pro nejrůznější nemoci a škůdce, například mšice.

Jak se drobného hmyzu na rybízu zbavit, se podívejte ve videu:

Pakliže se jedná o nedostatek draslíku, poohlédněte se po hnojivech obsahujících tento prvek.

Bez dusíku to nepůjde

Žloutnutí listů může signalizovat i nedostatek dusíku, na listech se to projeví neomylně. Listy nebývají zcela žluté, ale spíše velmi bledě zelené, až téměř bílé. Zároveň jsou velmi slabé. Abyste se dostali z této šlamastiky, postačí přihnojit rostlinu slepičím trusem nebo chlévským hnojem.

Proti chorobám je účinný pouze postřik. Zdroj: Vitalii M

Na vině mohou být i nemoci

Na vině však nemusí být jen nedostatek potřebných živin, ale i nejrůznější onemocnění. Nejčastější je rez, která se projevuje žlutooranžovými bradavicemi na listech a postupným žloutnutím listů. Rez pak napadá i plody a stonky. Podobně ničivé jsou i mozaika a verticilóza. Těch se zbavíte volbou vhodného postřiku.

Zdroje: www.youtube.com, farm-cs.desigusxpro.com, izahradkar.cz