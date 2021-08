10 rychle rostoucích bylinek, co se vyplatí pěstovat ze semínka

Pokud patříte mezi milovníky bylinek a dochucujete jimi jídla, pak jistě toužíte mít jich doma co nejvíce. Některé jsou však k vypěstování snadné a jiné vyžadují důslednou péči. My vám přinášíme tipy na několik bylinek, které vypěstujete za krátkých čas, ze semínek a navíc bez zbytečné námahy.

Čerstvé bylinky v kuchyni oceníte, jejich chuť je totiž k nezaplacení. Dodají jídlu také jedinečnou vůni a mají blahodárné účinky na naše zdraví. Můžete je pěstovat doma v květináči, za oknem i na balkoně. S výsevem začněte co nejdříve, ať máte na podzim a v zimě vystaráno.

Na okenním parapetu se bude dařit bazalce, majoránce, tymiánu, meduňce, koriandru, pažitce nebo mátě. Myslete na to, aby šlo o západní nebo východní okno. Jižní strana totiž bylinkám nevyhovuje. Na severu zase skvěle poroste řeřicha nebo pažitka.

Bazalka

Bazalce trvá dva týdny, než vyklíčí a lístky se objeví za další dva týdny. Půda, do níž dáte semínka, by měla mít dvacet stupňů a měla by být dostatečně vlhká. Květináč by měl být umístěn na místo, kam dopadá slunce alespoň šest hodin denně.

Kopr

Pokud nyní zasejete semínka kopru a budete se o ně starat, pak vás čeká úroda za pouhým devadesát dní. Stihnete ho tedy zužitkovat ještě například do podzimní kulajdy nebo si v zimě připravit skvělou koprovou omáčku.

Koriandr

Jak jste na tom vy? Milujete nebo nenávidíte koriandr? Pokud jste jeho příznivci, pak je nejvyšší čas ho vysít. Teplota půdy by měla mít kolem dvaceti stupňů a semínka pak vyklíčí za dva až tři týdny. Listy na sklizeň budete mít k dispozici cca za měsíc.

Oregano

Oregano je v českých domácnostech velmi oblíbené. Při výsevu myslete na to, aby místo, kde bude růst, bylo slunné a teplé. Půda by měla být mírně prohnojená. Semínka zasejte cca měsíc před posledním mrazem a během dvou měsíců pak začne klíčit. Nejvhodnější čas pro sklizeň je pět měsíců po výsevu, pak je totiž chuť oregana nejintenzivnější.

Máta

Máta roste velmi rychle. Trvá jí to pouhých devadesát dní. Pak ji můžete řezat dva centimetry nad zemí a počkat další měsíc, kdy vyroste až o šedesát centimetrů. Vzhledem k tomu, že se tak rychle rozrůstá, rovnou počítejte s velkým květináčem.

Kerblík

Kerblík vyžaduje chladné a stinné místo. Vysejte ho v období od března do srpna a vyčkejte tři týdny, než vyklíčí. Za devět týdnů bude připraven ke sklizni. Pamatujte, že kerblík není pro každého, voní totiž po anýzu.

Pískavice řecké seno

Pískavice řecké seno je léčivá bylinka, kterou můžete používat také jako listovou zeleninu. Jde o jednoletou rostlinu, která klíčí stejně rychle jako bazalka a vyžaduje i stejný způsob pěstování.

Bylinky pravidelně sestřihujeme. Zdroj: Julija Sapic / Shutterstock.com

Fenykl

Před výsadbou semena namočte a pak počkejte několik dní, než se objeví rostlinky. Čerstvé fenyklové listy použijte do salátů, pest, kari nebo do jogurtových dipů.

Tymián

Semena tymiánu vyklíčí za jeden až dva týdny, pokud mají příznivé podmínky. Pokud však nemají optimální teplotu, může to trvat klidně měsíc až dva. Tymián roste nejlépe v teplotě kolem jednadvaceti stupňů.

Pažitka

Nejvhodnějším způsobem jak šířit pažitku je rozdělení. Můžete ji však samozřejmě pěstovat i ze semínek. Ty zasejte do hloubky čtvrt palce a udržujte je na teplém místě, kam nedopadá přímé denní světlo.

