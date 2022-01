Nestihli jste vysadit cibuloviny? Udělejte to v lednu. Za pár týdnů máte květy

Toužíte po květinové záplavě hyacintů, tulipánů či narcisek? Pokud jste cibuloviny nevysadili už na podzim, nezoufejte. I v lednu můžete přírodu tak trochu oklamat a za pár týdnů se těšit z kvetoucích jarních krásek.

Pokud se rozhlédnete v nějakém větším zahradním centru, určitě bude z čeho vybírat. Nabídka rychlených cibulovin bývá obrovská. Hyacinty jsou jedny z nejoblíbenějších cibulovin díky své omamné vůni a široké barevné škále - od bílé přes žlutou, lososovou, růžovou, modrou až po tmavě černofialovou. Nenáročné jsou i drobnokvěté narcisy či tulipány a také modřenec, který odolá i mrazíkům.

Chladné místo

Jakmile si rychlené cibuloviny přinesete domů, vyberte jim vhodné světlé a chladné místo. Na cibuloviny nesmí svítit přímé slunce a teplota by měla být zhruba kolem 10 °C - skvělá je třeba veranda, nevytápěná chodba či jiná místnost v domě či bytě, zimní zahrada, schodiště. Rozhodně nezapomínejte na pravidelnou zálivku, ale dbejte na to, aby substrát nebyl příliš vlhký ani vysušený. Pokud bude vaše péče správná, za pár týdnů vás cibulovina odmění nádhernými květy a vůněmi. Oteplilo se venku a nehrozí velké mrazy? Kvetoucí cibuloviny můžete opatrně přesunout i ven, na terasu či balkon, kde budou chráněny před chladným větrem či deštěm.

Za pár týdnů vás cibulky odmění voňavými květy. Zdroj: Shutterstock

Do bedýnky

A co s cibulkami, když rostlinky odkvetou? Přestaňte je zalévat a počkejte, dokud listy nezežloutnou a neseschnou. Cibulky se zatáhnou a v tomto okamžiku je přemístěte do chladu a tmy - nejlepší je sklep nebo garáž. Cibulky takzvaně vyzrají, poznáte to tak, že jsou na omak pevné. Vyjměte je z půdy, očistěte a uskladněte, abyste je na podzim mohli vysadit. Na uskladnění se hodí dřevěná bedýnka od zeleniny nebo loubkový košík na ovoce. Dno pokryjte vrstvou rašeliny nebo pilin či hoblin. Položte cibulky, aby se nedotýkaly a přikryjte vrstvou stejného materiálu. Bedýnku uložte na suché, chladné místo.

