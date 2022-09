Teď je ideální čas zasadit do květináče hyacinty a dát je do sklepa. Proč?

Naučte se rychlit hyacinty a další cibuloviny a pokvetou vám, kdy si vzpomenente. Jak na to a proč rychlit cibuloviny právě teď?

Zdroje: zahradkarskaporadna.cz, abecedazahrady.dama.cz

Předvánoční rychlení cibulovin

Tak honem, honem. Pořiďte cibule hyacintů a šup s nimi do sklepa. A rychlíme! Zdá se vám to brzo? Jistě. Rychlení cibulovin teď nechystáte pro brzké jarní kvetení, ale aby vás okrasné cibuloviny těšily na vánočním stole. Hyacinty navíc také nádherně voní a vánoční atmosféru vám ozvláštní nejen nádhernými květy, ale také intenzivním aroma.

Nejen hyacinty, ale i další cibuloviny vypadají v zimním aranžmá až snově. Vytvořte si krásně osázené květináčky s vánoční tématikou. Nechejte se inspirovat. K vánočním svátkům nepatří jen bílá a červená. I další barevné variace vás o Vánocích potěší, když se naučíte rychlit hyacinty, ale začít musíte už nyní.

Amarylis je nádhernou dekorací i během svátků. Zdroj: Profimedia

Rychlení cibulovin má svá pravidla

Proč? Cibuloviny potřebují ke kvetení regulovat světlo i teplotu. Proto je potřeba uložit cibuloviny na místo, které vytvoří ideální podmínky. Podle druhu se doba pro jednotlivé druhy liší od 6 až do 10 a více týdnů. I čas lze trochu zkrátit a to díky „preparaci“. Nejde o vypreparování, ale „přípravu“ z anglického prepare. Znamená to, že cibule už byla v chladných podmínkách a čas, kdy vykvete, je o to kratší.

Rychlit můžete hyacinty, tulipány, narcisy, drobné modřence či krokusy nebo naopak olbřímí amarylky. I když je stimulace těchto rostlin a jejich kvetení možná, rostlina se tím také značně vyčerpává. Po odkvetení je vhodné zasadit cibuli do záhonu a nechat regenerovat. Pokud chcete rychlení opakovat, tak až opět za dva roky. Nebo spíš k těmto účelům nakupte nové cibule, které poději můžete zase zasadit a budou vám krášlit nejen domácnost, ale pak i zahradu ještě léta.

Cibule k rychlení vyberte pěkné pevné a velké. Zdroj: V J Matthew / Shutterstock.com

Jak rychlit hyacinty a další cibuloviny

A teď již k samotnému postupu. Cibule by měly být skutečně pěkně pevné a zdravé. Cibule je možné posadit do hrdla vázy nebo sklenice, kde cibulka bude hladina vody těsně pod cibulkou, a tak později dosáhne k vodě kořínky. Cibulku zakryjte papírovým sáčkem a uložte na tmavé a chladné místo.

Vázy určené k rychlení cibulovin. Zdroj: Profimedia

I tento způsob je možný, ale není důvod proč cibulky nezasadit do vhodného substrátu v pěkném květináči. Pokud je cibule velká jako například mají amarylky pak dávejte pouze jednu do květináčku, také hyacinty se dávají většinou po jednom. Pokud vám to ale větší truhlík dovolí nebo máte cibulky malé, klidně jich dejte několik pospolu. Typicky v lichých počtech. Cibulku zasaďte do půdy mělce, respektive tak, že bude její horní polovina vyčnívat.

Vše záleží na aranžmá, cibuloviny potěší i během Vánoc. Zdroj: Profimedia

Pak následuje období tmy. Hyacinty a krokusy potřebují tmavou a chladnou místnost, anebo je možné zakrýt květináč tmavou folií. Na světlo přeneseme rostliny až když se objeví první poupata. Stanoviště by mělo být stále chladnější s rozptýleným světlem. Dejte si pozor na zálivku. Lepší je jen občasná mírná.

Preparované cibulky a také druhy jako narcisy, tulipány nebo amarylky se rychlí od počátku na světlém stanovišti, chlad je však vždy žádoucí. Na stanoviště pokojové teploty je přemístěte až těsně před svátky, tj zhruba týden až dva před Štědrým dnem.