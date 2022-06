Živý plot za pár týdnů: Toto rostliny rostou extrémně rychle

Váš dům je váš hrad. Proto není od věci mu pořídit pěkné opevnění… Třeba v podobě živého plotu. Jaký je pro vás ten nejlepší?

Plot je v dnešní době nutností. Ohraničuje náš pozemek, ale zároveň přináší i soukromí a korektní sousedské vztahy. Pokud nechcete investovat do klasického dřevěného, železného nebo drátěného plotu, zvolte přírodní řešení – živý plot! Působí nenásilně, a navíc jde o další porci zeleně do zahrady, což je více než příjemné. Pokud mát strach, že by zloději mohli zdolat překážky nastražené přírodou, můžete živý plot zkombinovat s drátěným. Tuhle dvojnásobnou bariéru nevítané návštěvy určitě nepřekročí…

Živý plot je další porcí zeleně v zahradě. Zdroj: Profimedia

Zachytávač prachu a zvuku

Dalším důvodem, proč byste si měli pořídit živý plot, je jeho zvuková izolace. Je to výhodné řešení, pokud máte zahradu poblíž veřejných cest či silnic. Navíc zelené lístky živého plotu fungují jako lapače prachu. Ovšem vybrat si rostliny na živý plot vyžaduje určitou zodpovědnost. Není dřevina jako dřevina.

Jsou stromy, o kterých ani nevíte. A pak jsou takové, které mají plno opadavých květů a listů a vy kolem nich celou sezónu kmitáte jako student na brigádě. Navíc nesmíte zapomenout, že každá dřevina má své nároky – na místo, čas nebo hustotu výsadby. A také je tu zákon, který přikazuje, že živý plot by měl být nejméně 1,5 metru od pevného oplocení, aby nestínil na pozemek sousedů. Ach jo!

Z živých plotů se dají vytvarovat i sochy. Zdroj: Profimedia

Sibiřský jilm vyroste až 180 cm za rok

Živý plot má na rozdíl od pevného oplocení tu nevýhodu, že není hotový hned. Musíte počkat několik let, než se zazelená v požadované výšce. Na trhu však existují i dřeviny, které rostou jako z vody, jako je třeba sibiřský jilm neboli turkestánský brest (Ulmus pumila), jehož roční přírůstky mohou být až 1,8 metru.

Budete mít plot coby dup, ale nezapomeňte, že rychlost růstu vaší zelenou hradbou neskončí. A vy si tu rychlou radost pak docela tvrdě odpracujete. Místo toho, abyste plot udržovali jednou za čas, budete každý měsíc běhat po zahradě s křovinořezem.

Sibiřský jilm neboli turkestánský brest (Ulmus pumila) ročně vyroste až o 1,8 metru. Zdroj: Profimedia

Sázka na rychlerostoucí klasiku

Pokud dáváte přednost umírněnějšímu, a přesto dostatečně rychlému růstu živého plotu, můžete dát přednost klasice. Vhodným kandidátem na váš živý plot by mohl být stálezelený ptačí zob (Ligustrum) z čeledi olivovníkovité (Oleaceae). Jeho výhodou je odolnost vůči nižším teplotám a schopnost dobře snášet řez. Navíc je na pěstování poměrně nenáročný a spokojí se i s horší půdou. První roky s ptačím zobem jsou trochu adrenalin, protože keř se musí často prořezávat, aby zhoustl. Pokud to ale překonáte, získáte skvělý živí plot, který budou mít i další generace.

Stejně vhodný pro vaše rodinné opevnění je i hloh (Crataegus) z čeledi růžovité (Rosaceae). Klidně se vyšvihne až do výšky 6 metrů, což je možná až moc. Bohužel jde o keř opadavý, který na jaře kvete bílými květy, které se s příchodem podzimu změní v tmavé bobule. V případě hlohu je důležité zvolit správný kultivar, aby splnil vaše nároky na výšku oplocení. Výhodou je, že rostlinka má trny, které ještě podpoří jeho neprostupnost. Od momentu, kdy vám hloh vyroste do podoby živého plotu, se budete cítit doma a na zahradě naprosto v pohodě a bezpečí.

Hloh (Crataegus) z čeledi růžovité (Rosaceae) kvete na jaře bílými květy. Zdroj: Profimedia

Vhodným kandidátem na váš živý plot by mohl být stálezelený ptačí zob (Ligustrum) z čeledi olivovníkovité (Oleaceae). Jeho výhodou je odolnost vůči nižším teplotám a schopnost dobře snášet řez. Zdroj: Profimedia

