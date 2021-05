Jak doma vyrobit z rýmovníku léčivou mast a blahodárný sirup

Aromatická rostlina z čeledi hluchavkovitých, kterou můžete pěstovat jako běžnou pokojovku. To je rýmovník. Využijte jeho potenciál naplno a vyrobte si z něj mast a chutný sirup.

Rýmovník

Rýmovník je známý pro své protizánětlivé a protiplísňové vlastnosti. A jak také český název napovídá, pomáhá bojovat s nepříjemnou rýmou. Pro domácí pěstování je nejvhodnější rýmovník purpurový (Plectranthus purpuratus) a rýmovník citronový (Plectranthus amboinicus), kterému se také říká mexický eukalyptus či kubánské oregano. Listy rýmovníku voní po meduňce, mají svěží zelenou barvu a roztomilé chloupky. Rostlina navíc odpuzuje obtížný hmyz, jako jsou mouchy a komáři.

Pěstování rýmovníku

Pěstování rýmovníku je nenáročné. Poroste i při minimální péči a občasné zálivce. Daří se mu na východním nebo severním okně či polo-stinném záhonu. Dá se snadno nařízkovat a rozmnožit. Při pěstování si dejte pozor pouze na to, abyste ho nepřelili a nebyl umístěný v průvanu. Také mu nesvědčí ostré polední slunce.

Pěstování rýmovníku je nenáročné. Zdroj: Ariene Studio / Shutterstock.com

Zdravotní benefit rýmovníku

Rýmovník citrónový se v lidovém léčitelství využíval a využívá při bolestech břicha, nevolnosti, zvracení a průjmu. Zmírňuje také plynatost. Široké antibakteriální uplatnění má při léčbě popálenin. Dezinfikuje také ústa, krk a dýchací cesty. Tento druh navíc pomáhá s léčbou infekcí močových cest a vaginálních infekcí. Rýmovník obsahuje fenolické sloučeniny, které jsou protinádorové, antiflogistické, antidiabetické a antioxidační. Vodný extrakt listů a silice lze využít v boji proti parazitům. Silice také vykazuje antibakteriální a antimykotickou aktivitu, která při laboratorním testování zahubila všechny významné choroboplodné zárodky. Různé výtažky z celé rostliny vykazovaly antioxidační, protizánětlivé, analgetické, diuretické, cytotoxické a antimikrobiální aktivity s různou účinností.

Rýmovníková mast

Mast z rýmovníku můžete aplikovat přímo pod nos. Pomůže vám uvolnit dýchací cesty a ošetří podrážděnou pleť. Když ji vmasírujete do pokožky v oblasti hrudní kosti, usnadní se vykašlávání hlenu. V případě bolesti hlavy si ji natřete na spánky. Pomáhá také regenerovat kůži po popálení či zranění. Na výrobu masti budete potřebovat 20–30 středních lístků rýmovníku a 200 g sádla či kokosového tuku. Tuk rozehřejte, vložte do něj listy rýmovníku a nechte je dvě hodiny louhovat. Stáhněte oheň na minimum, směs musí mít stálou teplotu, ale neměla by se vařit. Po uplynutí doporučované doby nechte mast vychladnout a 24 hodin odstát v lednici. Druhý den proces opakujte. Ještě před zchladnutím nalijte mast do připravených nádobek.

Mast z rýmovníku pomáhá uvolnit dýchací cesty a ošetří podrážděnou pleť. Zdroj: Rifad / Shutterstock.com

Rýmovníkový sirup

Rýmovníkový sirup je skvělý proti nachlazení. Aby byly jeho účinky co největší, je nejlepší ho připravit za studena. Na jeho výrobu budete potřebovat listy rýmovníku, cukr a čistou sklenici. Do ní vrstvěte střídavě listy rýmovníku, které zasypete cukrem a pořádně upěchujete. Pozor, skončit musíte cukrem. Sklenici uzavřete a postavte na světlé místo na cca 3 týdny. Sirup poté přeceďte a uchovávejte v lednici. Místo cukru můžete použít kvalitní domácí med.

