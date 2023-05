S čím vším se na záhoně nesnášejí rajčata? Papriky to nejsou

Nesnášenlivost a antipatie neexistují pouze mezi lidmi. Setkat se s nimi můžete i v říši rostlin. Konkrétně rajčata jsou na své sousedy velmi vybíravá. Co pěstovat vedle rajčat, aby dobře rostla a neplýtvala energií na špatné sousedy?

Může to znít zvláštně, ale i zástupci z rostlinné říše jsou choulostiví na to, kdo s nimi obývá záhon. Samozřejmě nedojde k výměně názorů jako mezi lidmi, ale nespokojenost se může projevit na úrodě. Pokud zvolíte k rajčatům špatného souseda, rostlinky budou chřadnout, porostou pomaleji a úroda také nebude nijak veliká. Co tedy vysadit v blízkosti rajčat na záhon, aby se rostlinám dařilo? Poradíme vám.

Rajčata na záhoně

Rostlinky už mají pomalu své místo na záhoně. Co je potřeba udělat, aby se jim tam dobře dařilo, jak je zalévat a jak zvýšit výnos rajčat? Podívejte se na užitečné rady na videu z YouTube kanálu Zahrada pro radost:

Výsadbou na záhon starost o rajčata nekončí. Ba naopak. Ale bohatá úroda voňavých rajských jablíček za trochu námahy stojí.

Pozor na sousedy rajčat

Tak jako mezi lidmi funguje chemie, něco podobného můžeme pozorovat i mezi rostlinami. Jednoduše řečeno si některé druhy „nevoní“, respektive některé rostliny mohou být citlivé na látky, které jiné uvolňují do vzduchu a hlíny na záhoně. Ještě je třeba zmínit, že ony látky se pak v půdě drží i další léta, pokud tedy na záhoně střídáte druhy rostlin, měli byste jejich snášenlivost určitě zohlednit.

Při výsadbě rajčat pečlivě zvažujte, jaké rostliny zasadíte vedle nich. Zdroj: Profimedia

Citlivky mezi ostatními

Právě rajčata patří mezi nejcitlivější rostliny. Na záhoně si nesednou jen tak s někým. Rozhodně v jejich blízkosti nesázejte okurky a brambory. Nerozumí si ani s červeným zelím a hrachem. Nezkoušejte v blízkosti rajčat pěstovat ani fenykl. Pokud jste vytvořili rajčatům stanoviště ve skleníku, nevysazujte k nim žádnou ze zmíněných rostlin.

Naopak papriky, ačkoliv se jejich nesnášenlivost s rajčaty hojně traduje, k nim klidně zasaďte. Blízkost paprik rajčatům naopak svědčí.

K rajčatům zasaďte bazalku, dokáže s nimi divy! Zdroj: Sireli / Shutterstock.com

Co k nim zasadit?

A které z rostlin naopak rajčatům svědčí, a dokonce prospívají? Zasaďte k rajčatům česnek. Uvidíte, že se jablíčkům bude enormně dařit. Česnekový odér navíc odradí svilušky, které rajčata rády napadají, takže jim česnek poskytne i přirozenou ochranu. Svědčit bude rajčatům ještě blízkost mrkve, kedluben, kapusty a cibule. Chybu neuděláte ani s fazolemi.

Parťáci nejen na talíři

Rajčata s bazalkou k sobě neskutečně ladí. Chuť byliny podtrhuje svěžest rajčat. Nenechte se ale mýlit, kromě talíře jim to spolu klape i na záhoně. Bazalka funguje vůči rajčatům jako jakýsi ochranný štít proti škůdcům. Zároveň má dokonce vliv na lepší chuť a vůni plodů rajčat. Až tedy budete hledat vhodné místo pro bazalku, rozesaďte ji vždy po rostlince k rajčatům a bude vystaráno. Navíc pak můžete sklízet listy bylinky a plody jablíček současně.

