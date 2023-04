Vedle jahod byste nikdy neměli pěstovat tyto 3 druhy zeleniny. Zničí vám úrodu!

Jahody jsou oblíbené ovoce. Co můžete dělat pro to, aby vám dobře rostly a přinášely co největší úrodu? Zejména vedle nich nepěstujte některé druhy zeleniny. Rajčata se s nimi na záhoně nesnášejí. Víte, které to jsou?

V poslední době se dostala do módy takzvaná smíšená výsadba, tedy společné sázení ovoce, zeleniny či květin. Důvodem je vzájemná pomoc a podpora růstu, která u některých skupin rostlin výborně funguje. Ale jsou i takové „partičky", kde vztahy jsou napjaté a vzájemně se na záhoně nesnášejí. Rostlinky jsou pak neduživé, špatně rostou a o bohaté úrodě nemůže být ani řeč. V tomhle článku vám pomůžeme rozklíčovat vzájemné sympatie a antipatie, které vládnou mezi jahodami a zbytkem zahrady. Využijte toho například při letošním sázení! Nevíte, jaké jahody si pořídit? Spoustu informací o vhodných odrůdách se dozvíte v tomto videu: Skvělí spolubydlící pro jahody Podle odborníků jsou jahody „společenské" a dokážou sdílet půdu se spoustou jiných rostlin. Obzvlášť pokud jde o zeleň, ze které mají navíc užitek. Třeba takový česnek! Je sice krapet aromatický, ale dokáže jahody uchránit před nájezdy šneků a slimáků. Pokud naopak v blízkosti červených plodů vysadíte pažitku či šalotku, ochráníte svůj jahodový revír před houbami a spóry. Podobnou bezpečnostní funkci má i měsíček lékařský, který očišťuje půdu od červů a hlístic. Zdají se vám sazenice jahod trochu povadlé? Dopřejte jim blízké přátelství s koprem či heřmánkem. Uvidíte, že okamžitě pookřejí. Česnek ochrání jahody před škůdci. Zdroj: Profimedia Které rostliny jahody nesnášejí? Jahody bohužel nevyjdou se všemi plodinami. A pravdou je, že některé rostliny jim můžou udělat doslova peklo na zemi. Špatné sousedské vztahy budou mít jahody s bramborami, všemi druhy zelí a s fazolemi. Ve své blízkosti však jahody nesnesou ani tulipány, traviny nebo mečíky. Ptáte se, proč? Bohužel tyto druhy zeleně doslova lákají škůdce a půdní houby. A pro choulostivé jahody by takoví sousedé mohli ohrozit nejen úrodu sladkých plodů, ale i život jahodníků jako takový. Tak pozor na to! Extra tip: Seznamte jahody s fialkami Fialky jsou drobné kytičky, takže nebudou na jahody zbytečně vrhat stín a lákat k nim plejádů hub a škůdců. Ale naopak jim zvýší aroma. Sousedství fialek a jahod přináší skvělou úrodu plnou šťavnatých a voňavých plodů. Tak schválně, vyzkoušejte to na zahradě, terase či na balkóně! Jahody vysázejte do blízkosti fialek. Zdroj: Profimedia Zdroje: www.cs.magicgardening.net, www.hobby.instory.cz