Právě nastal čas vysadit šalotku: I zkušení pěstitelé dělají zásadní chybu

Pokud jste až dosud byli spíše nakloněni klasické kuchyňské cibuli, možná byste měli dát šanci cibuli šalotce. Čas na její výsadbu právě teď nastává.

Cibule šalotka je velice oblíbená třeba v italské nebo francouzské kuchyni, a to pro svou nasládlou a jemně kořeněnou chuť. Využívá se i její bohatá zelená nať. Kolem hlavní cibule vyrůstají trsy malých cibulek. Ty se využívají kromě teplé i ve studené kuchyni, a to do salátů či různých pomazánek.

Připravte záhon

Jak vybrat ten správný záhon pro výsadbu? Měl by být na slunném místě s dostatečným množstvím živin z předchozího hnojení. Půda by měla být lehká a humózní, pak vás odmění cibulkami, které mají v průměru až 4 cm. Pěstujete-li šalotku ze sadby, v jednom „hnízdečku” se může urodit až devět cibulek.

Cibulky sázejte dostatečně daleko od sebe. Zdroj: Profimedia

Odolá mrazům

Šalotku ideálně vysazujte v průběhu března a nemějte strach. I kdyby udeřily přízemní mrazíky, šalotka nezahyne, odolá mrazům až do -10 °C. Ještě před tím, než budete cibulky vysazovat, vyplatí se namořit je a ochránit tak proti houbovým chorobám. Postupujte podle návodu na obalu přípravku. Následně sázecím kolíkem udělejte jamku a vložte do ni cibulku tak, že ven bude koukat pouze její špička. Cibulky by měly mít mezi sebou minimální vzdálenost 15 cm, řádky jednou tolik. Jemně je zalijte a v průběhu jejich růstu nezapomeňte půdu kolem kypřit a zbavit ji nežádoucího plevele.

První jarní šalotka je úžasně chutná a šťavnatá. Zdroj: Profimedia

Využijte i nať

Kdy se můžete těšit na první sklizeň? Zhruba za dva měsíce po výsadbě, nebojte se využít i šťavnatou zelenou nať. Hlavní sklizeň závisí na počasí. Její čas přichází asi 3 až 4 měsíce po výsadbě. Poznáte to tak, že nať začne lehce zasychat. V ten moment cibulky skliďte, nať by v žádném případě neměla zcela uschnout.

Zdroje:www.thespruce.com, www.zahrada-centrum.cz