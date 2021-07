Jak správně pěstovat šalvěj: Je nenáročná, ale hloupou chybou ji můžete zničit

Šalvěj je nejenom skvělé a voňavé koření, ale i léčivá bylina. Její pěstování není náročné a tato rostlina skvěle obohatí vaše záhonky na zahradě, či bylinkové truhlíky na terase.

Šalvěj lékařeská (Salvia officinalis)

Šalvěj je aromatická bylina z čeledi Lamiaceae a pěstuje se převážně pro její specifické listy. Některé odrůdy jsou vyloženě pouze okrasné a mohou být nepřehlédnutelnou dominantou vaší zahrady. Pochází z oblasti Středomoří a používá se buď čerstvá nebo sušená jako ochucovadlo do mnohých potravin. Skvěle se hodí do různých nádivek a je skvělým doplňkem při přípravě drůbeže, vepřového masa i mnoha sýrů. Ve staročeské kuchyni byla často používána stejně často jako petrželka. A samozřejmě nelze opomenout, že ze šalvěje je skvělý čaj. Velmi je využívána v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu.

Šalvěj je vytrvalá rostlina, která dorůstá až do výšky 60 cm. Listy má oválného tvaru, jsou drsné nebo zvrásněné a typicky pokryté jemnými chloupky. Její zabarvení se pohybuje od šedozelené až po bělavou. Narazit můžete i na vícebarevné odrůdy.

Šalvěj je léčivá bylina, z které si můžete udělat skvělý čaj. Zdroj: amberto4ka/shutterstock.com

Květenství tvoří lichopřesleny o 4 až 10 květech. Samotný květ má dvoupyskou korunu, která je světle fialová, růžová nebo často i bílá. Korunní trubka v ústí je chlupatá, horní pysk vyklenutý a dolní třílaločný. Šalvěj obvykle kvete v květnu až červenci a plodem je typická tvrdka.

Stanoviště

Protože je šalvěj rostlinou středomořskou má zvýšený nárok na slunné místo, kde se příliš nedrží voda. Zahradní zeminu proto vylehčete pískem, perlitem nebo drobným štěrkem. Dobře propustná hlinitopísčitá půda je pro ni značka ideál. Vysadit ji můžete i na svažitá místa, ze kterých voda rychleji odtéká. Bylina vydrží na jednom stanovišti až deset let, tak vybírejte stanoviště k růstu pečlivě. Intenzita její vůně totiž kolísá v závislosti na půdě a podnebí.

Jak šalvěj pěstovat

Výsadba semen šalvěje zahradní vyžaduje trpělivost, protože semena šalvěje klíčí pomalu. Vysetá semínka zakryjte půdou tak do výšky 3 až 4 milimetry a udržujte ji jen lehce vlhkou. Všechna vysetá semena vám nemusejí vždy vyklíčit, proto jich raději vysejte více. Než se vám objeví první klíčící rostlinka, může někdy trvat i celých pět až šest týdnů. Obvykle se šalvěj pěstuje z řízků, které si opatříte během jara řezem z měkkého stonku již vzrostlé rostliny. Ponořte ho na pár dní do endokrinní směsi a poté jej vsaďte do připravené zeminy.

Listy má oválného tvaru, jsou drsné nebo zvrásněné a typicky pokryté jemnými chloupky. Zdroj: Ahmet Yasti/shutterstock.com

Jak to má šalvěj se zálivkou?

Ujistěte se, že mladé rostliny zaléváte pravidelně, dokud nevyrostou, aby nevyschly. Jen dejte pozor, abyste je zbytečně nepřelévali, protože nesnáší přemokřenou půdu. Jakmile šalvěj povyroste, zálivku omezte. Zejména s nástupem podzimních dnů je na vodu poměrně citlivá, proto s ní opravdu šetřete.

Výživa a příprava přezimování

Hnojení šalvěje chemií se nedoporučuje, je mnohem lepší využít kompost. Rostlině se bude dařit, pokud půdu na podzim obohatíte draslíkem, fosforem a po zimě ledkem vápenatým. Přestože se jedná o vytrvalou rostlinu, je dobré ji na zimu překrýt chvojím či slámou, aby nevymrzla. Pokud ji pěstujete v květináči, pak ji přemístěte do chladné místnosti.

