Šalvěj šarlatová: Její ohnivě rudé květy dodají vaší zahradě španělský šmrnc

Obdivujete v zahradnictví zářivě rudé květy šalvěje šarlatové? Stále není pozdě pořídit si ji třeba i do truhlíku nebo do velké nádoby. Rozzáří vaši zahradu.

Dostala jméno podle zářivě červené barvy svých květů, ale existují i kultivary s květy bílými, růžovými či lososovými. Pochází z Mexika, tam se jí daří v teplém podnebí a dorůstá až do výšky jednoho metru, u nás se pěstuje jako letnička a má výšku asi od 30 do 50 cm.

Spokojená v létě

Pokud je v létě teplé a slunné počasí s občasným mírným deštěm, je šalvěj šarlatová nadmíru spokojená, roste velice dobře a nádherně kvete. Jakmile začne nasazovat na semene, odkvetlé stvoly vystřihněte.

Šalvěj rozhodně zasaďte na plné slunce a dopřejte jí dobře propustný substrát, který je bohatý na živiny. Zeminu ideálně provzdušněte pískem nebo perlitem. Rostliny dobře snášejí mráz, a tak se jí nebojte nechat v půdě i přes zimu, raději ji však pro jistotu přikryjte chvojím.

Hnojivo je třeba

Máte šalvěj šarlatovou v truhlíku nebo nádobě na balkoně nebo na terase? Rozhodně ji pravidelně přihnojujte a pravidelně vyštipujte. Používejte hnojivo, které pozvolna uvolňuje živiny, poradí vám v každém dobrém obchodě. Ale můžete ji hnojit i dobře uleželým kompostem. Půdu kolem šalvěje je dobré na podzim obohatit draslíkem a fosforem a po zimě přidejte i ledek vápenatý.

Šalvěj v nádobách pravidelně přihnojujte. Zdroj: Profimedia

Krásné jsou i další okrasné šalvěje

Jaké další šalvěje ozdobí vaši zahradu? Třeba šalvěj ananasová, která vyniká červenými květy, a to až do října, hodí se i do nádob. K řezu do vázy se hodí šalvěj zahradní, která má zajímavě zbarvené listeny, a to do modré, bílé nebo růžové barvy. Zajímavá je šalvěj pomoučená, její listy vypadají, jako by je někdo posypal bílým práškem. Její květy jsou modré nebo bílé, hodí se zejména do zahrady do skupinových výsadeb společně se žlutě kvetoucími letničkami. Mezi dvouletky patří šalvěj muškátová, vysoká, asi metrová rostlina, která v zahradě působí dekorativně, a to i jako solitérní rostlina.

Šalvěj muškátová je dominantou každé zahrady. Zdroj: Profimedia

Zdroje: Abecedazahrady.cz , izahradkar.cz