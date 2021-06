Sametka, sviluška: Jak poznáte, že ji máte na zahradě a proč vás světí celé tělo

Sametka podzimní, nic vám to neříká? Nesprávně se jí říká třeba sviluška. Já jí nazývám mnohem hůř. Ani se nenadějeme a v srpnu to vypukne! Škrábání, ošívání a nervozita.

Zdroje: primanapady.cz, abecedazahrady.dama.cz

Minulý rok u mě byla kamarádka, co se k nám, do našeho krásného městysu za Prahou, nedávno přestěhovala. Stěžovala si na svědivé pupence v záhybech na těle, že prý to má celá rodina. Nechala jsem ji dlouze mluvit, vysvětlovat, vyprávět o proškrábaných nocích. Na závěr jsem jí řekla, že tam mají larvy sametek. Ten výraz nikdy nezapomenu! Smíchem jsem brečela. Pak jsem zjistila, že jsou sametky opravdu jen v určitých částech republiky. V životě o nich neslyšela.

Predátor (v tomto případě pavouk) napadající vejce svilušky Zdroj: Profimedia

Čest svému jménu nedělá!

Sametka je roztoč, který napadá nás, naše mazlíčky i třeba na zemi hnízdící ptáky. Aktivní začíná být v červenci a otravovat přestane v září. U nás v Davli je největší „hardcore“ v srpnu. V tomto období mám pocit, že vždy přibývá víc lidí s lehce úchylným chováním. Jdou po ulici, sedí na zahrádce na pivu, vybírají z bankomatu... a neustále se drbou. A jako naschvál, sametka miluje záhyby, tak si umíte představit, kde to má nejraději! V tříslech a u žen pod prsy. Není to jen tak nějaké polechtání, svědí to opravdu jak čert! Stokrát si můžete říkat: „Nedrb se, bude to horší..“, ale ruka vám za chvíli stejně automaticky zamíří ke svědivému místu. A ten slastný pocit podrbání…

Zima na ni!

Dospělí jedinci sametky žijí v půdě a listí, samička tam naklade vajíčka. Z vajíčka se vylíhne larva (má červenou barvu a 3 páry dlouhých nožiček), která vyšplhá na stéblo trávy a číhá. Třeba na mě, ale je ráda i za myši a krtky. „Skočí“ na vás a vy nemáte ani potuchy, že po vás leze (to dělá velmi hbitě) a hledá to ideální místečko pro zavrtání pod kůži.

Ostrými kusadly naruší kůži, do ranky vypustí sekret svých slinných žláz. Neživí se krví, ale saje vaše nekrotické buňky, které odumřely po vypuštění sekretu. Za 2-3 dny odpadne jak švestka. Jakmile klesnou teploty pod 16 stupňů, přestávají být aktivní. A nebojte, sametky nepřenáší žádné nemoci jako klíště.

Svilušek / sametek je více druhů. Napadají naše zahrady i naše těla Zdroj: Simone Morris / Shutterstock.com

Prevence

Můžete se pokusit o to, abyste sametkám smrděli. Někdo zkouší jíst droždí, stříkat repelent, natírat se Alpou nebo levandulovou vodou. Jak zdaleka to funguje, netuším. Trochu pomáhá častěji sekat zahradu, trávník zalévat a odplevelovat záhony. Nejlépe uděláte, když na zahradě budete poletovat v neprodyšném oblečení s holinkami (což je dost nepředstavitelné) nebo jen v plavkách a doma se důkladně umyjete mýdlem a osprchujete.

Při kalamitním výskytu sametek lze použít i chemický postřik.

Pupence zkuste namazat lihem, zasypat pudrem, namazat tea tree olejem, mastí nebo gelem na štípance. Můžete si vzít i lék na alergii. Nic moc nefunguje, ale alespoň trochu zmírníte to úporné svědění. Já se na toto období musím vždy psychicky připravovat. A stejně mi to nepomáhá!