O co jde? To se budete divit! Nebo možná vůbec ne. Spíš si budete říkat, proč vás tohle nenapadlo dřív. Smozavlažovací lůžka, nebo spíš záhony, jsou totiž vynikající nápad, díky kterému bude zalévání efektivnější.

Zavlažujte záhony jako Australané

Proč se inspirovat zrovna Australany? O suchu a vysokých teplotách vědí své. Teď je u nich sice zima, ale v létě i tento obrovský kontinent sužují období sucha, a proto místním nezbývá než se pokusit nad přírodou a počasím vyzrát. Rozhodně je to nutné, pokud chcete něco úspěšně pěstovat.

A teď k tomu podivnému samozavlažovacímu lůžku. Je to něco mezi samozavlažovacím květináčem a vyvýšeným záhonem. Nebo si to představte jako pěstební nádobu, která však nemá dírky ve dně, ale po stranách a trošku výš, aby se na dně vytvořila zásoba vody.

Jde o systém, kdy voda ze záhonu nikam neodtéká, ale zůstává v té nejspodnější vrstvě. Zalévání je proto efektivnější, z čehož mají prospěch především rostliny, ale také vy, protože spotřebujete méně vody.

Jak může samozavlažovací lůžko, respektive vyvýšený záhon se samozavlažovacím systémem vypadat, a hlavně jak jej vyrobit, se můžete podívat zde. Tento příspěvek pro vás připravili na YouTube kanálu AlboPepper – Drought Proof Urban Gardening. Pokud vás tento koncept zaujal, podívejte se i na další příspěvky, kde se autor věnuje vylepšeným verzím tohoto projektu.

Zdroj: Youtube

Jak vyrobit samozavlažovací lůžko

V praxi jde o velikou pěstební nádobu nebo vyvýšený záhon, který je třeba vyložit folií, aby se na dně vytvořil bazének. Z tohoto bazénu by v určité výšce nad dnem měla procházet stěnou trubka nebo kus hadice, která slouží jako přepad.

Pokud by voda uvnitř záhonu sahala až do této výšky, přebytek by odtekl hadicí ven, aby rostliny nestály kořeny ve vodě a nezačaly zahnívat. To znamená, že minimálně do úrovně přepadu nebudete vrstvit hlínu, ale drenážní vrstvu. Nad úrovní přepadu už je možné vrstvit kompost a hlínu, do které pak budete sázet.

Další nezbytností je také zavodňovací trubka čili vertikálně umístěná široká trubka, kterou budete do záhonu lít vodu. V některých pojetích stejného projektu tato trubka sahá jen ke dnu, jinde je trubka významně delší a zakřivená do písmene L, aby distribuovala vodu do středu záhonu.

Další variace stejného nápadu dokonce využívají silné hadice, která je zkroucená a vyplňuje téměř celé dno tak, aby vodu distribuovala rovnoměrně po celém dně záhonu.

Systém pak funguje stejně jako samozavlažovací květináč. Vody na dno můžete nalít tolik, dokud nezačne vytékat přepadem. Zasazené rostliny pak mají dostatečné množství vody k dispozici, vláha jim nikam nemizí, a protože je v hloubce, rostliny k ní prokořeňují, jsou stabilnější a zdravější.

Samozavlažovací lůžko nebo záhon?

Proč lůžko? Patrně jde o doslovný překlad. V angličtině se totiž říká záhonu flower bed, což je doslova květinové lůžko, a pro pojem vyvýšený záhon se pak používá už jen raised bed čili vyvýšené lůžko. Pojem se však již objevil na českém internetu a uvidíme tedy, který výraz se ujme lépe.

Zdroje: ceskestavby.cz, savvygardening.com