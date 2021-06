Salátové listy očima experta: Jak poznat, že jsou ještě příliš hořké?

Saláty se těší čím dál tím větší oblibě jak u zahradníků, tak konzumentů. Už nepěstujeme pouze hlávkový salát jako naše babičky, ale experimentujeme s ledovými, římskými a dalšími. Jak poznat, že je ideální čas na sklizeň?

Proč jíst salát?

„V sametovém kabátu, v každé ruce lopatu, vyšel krtek na zahradu do fial a salátu." To píše český učitel, básník a spisovatel, autor literatury pro děti Josef Kožíšek ve své básni Krtek. Salátové listy jsou úžasné nejen v kombinaci s ostatní zeleninou či ovocem. Rádi je konzumuje samotné nebo jimi odlehčujeme obyčejné pokrmy. Čistí organismus, pomáhají při hubnutí, podporují trávení a činnost střev, odbourávají stres a zlepšují spánek. Jsou plné vitamínů B1 a B2, kyseliny listové, vlákniny, draslíku a železa, vápníku, hořčíku, fosforu nebo zinku. Lístky salátů by tak měly být zařazeny do naší každodenní stravy.

Jak pěstovat salát

Salát je zeleninou nenáročnou. Lze jej pěstovat prakticky kdekoli. Nevyžaduje časté hnojení ani zálivku. Přílišná vlhkost mu naopak škodí a začíná hnít.

Proč je salát hořký

Některé druhy salátu jsou hořké samy o sobě. Avšak oblíbené klasické odrůdy byl měly mít svěží a nasládlou chuť. I když salátu škodí velká vlhkost, nedostatečná zálivka naopak způsobuje jeho zhořknutí. Poznáte to tak, že listy se postupně zdrsňují. Za zhořknutí také mohou výhonky s květy a semeny. Proto salát neumisťujte na velmi slunné stanoviště. Méně slunce znamená, že nebude mít tendenci začít kvést. „Někdy je lepší zasadit salát do stínu, bude sice pomaleji růst, bude však mít svěží mladé listy," říká zahradní odbornice Jane Perrone.

Jak poznat hořký salát v obchodě

Když salát pěstujete, už víte, že jakmile je nedostatečná zálivka nebo tzv. nabírá do květu, začíná hořknout. Jak poznat hořký salát v obchodě? Kupujte pouze svěže vypadající kusy. Pokud má hnědé, ovadlé listy a u košťálu nahnívá, nekupujte ho. Nechali jste v lednici ledový salát příliš dlouho a nevíte, v jakém je stavu? Rozřízněte ho napůl a podívejte se na jeho košťál. Je-li dlouhý a srdíčko salátu je žluté, bude přezrálý a nahořklý. Připravte si k němu raději sladkou zálivku.

První pomoc

Nechcete hořký salát vyhazovat? Zkuste trik se solí. Listy umyjte a dejte je do hrnce nebo velké mísy. Zalijte je litrem vody a přidejte polévkovou lžíci soli. Nechte sůl rozpustit a počkejte 30 min. Poté listy vytáhněte, jemně je osušte a použijte do salátu.