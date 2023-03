Cibule sazečka už chce do země! Jak připravit záhon a jak a kdy sazečku sázet?

Chcete si vypěstovat cibuli třeba na chalupě a mít vlastní šalotku do salátů? Žádný problém! Pořiďte si sazečku a nachystejte záhon. Kdy sazečku sázet? Teď je ten pravý čas!

Zdroje: cestakbydleni.cz, zahradnickakucharka.cz, www.veronica.cz

Jak a kdy se sází cibule sazečka?

Podívejte se, jak se vysazuje cibule ve velkém a poslechněte si, co o přípravě na sadbu říká Janka ze Střední odborné školy zahradnické:

Ten správný čas pro sázení sazečky je na přelomu března a dubna. Ti, kteří sázejí na stanovení nejlepšího data pro sadbu podle lunárního kalendáře, si budou muset počkat do 7.dubana, jelikož podle fází měsíce je pro cibuli nejlepší čas sadby mezi úplňkem a novoluním.

Než se však vrhnete na samotnou výsadbu měli byste nachystat nejen půdu, ale také cibulky.

Cibule sazečka se prodává na váhu, někdy už bývá předem zabalená v síťce. Zdroj: Shutterstock.com

Příprava záhonu na sadbu sazečky

Půda pro cibuli sazečku by měla být dobře prokypřená, propustná, sušší a spíš písčitá než jílovitá. Stanoviště by mělo být osluněné. Právě v teplé půdě poroste cibule dobře, bude méně trpět na choroby, její chuť bude sladká a plod bude také šťavnatý.

Místo pro pěstování cibule by se mělo pravidelně měnit.

Záhony by měly být dobře osluněné, půda kyprá a propustná. Zdroj: Shutterstock

Pokud jste si jistí tím, že budete pěstovat ze sazeček, a ne ze semen, pak je nutné je nejen pořídit, ale také otužit a namořit. Někdo sice tvrdí, že to jde i bez moření, ale proč riskovat.

Otužení se provádí vynesením sazečky někam ven, ale na chráněné místo jako je balkon nebo strana domu. Cibulky přikryjte pytlovinou nebo něčím, co je ochrání.

Přesličkový odvar jako přírodní fungicid

Moření sazečky se provádí speciálními přípravky, které použijte podle návodu na obalu. Pokud byste chtěli použít přírodní fungicidní mořidlo, můžete si udělat přesličkový odvar. V litru studené vody nechejte přes noc máčet 100 g sušené přesličky, druhý den půl hodiny povařte a nechejte vystydnout. V takto připraveném, ještě teplém přesličkovém odvaru máčejte sazečku 25 minut a pak nechejte dobře oschnout.

Kořenem dolů a vrškem ven. Cibulka musí nad úroveň maličko vykukovat. Zdroj: Shutterstock.com / rodimov

Cibulky nezatlačte příliš hluboko

Do připraveného záhonu naznačte řádky nebo důlky, pokud bude cibulek jen pár na různých místech. Každou sazečku jednotlivě vtlačte do půdy kořínky dolů a do jen takové hloubky, aby byly stále vrcholky cibulky nad zeminou patrné. Mezi cibulkami by mělo být alespoň 5 centimetrů, řádky mají být vzdálené 20 až 25 centimetrů.