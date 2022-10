Říjen je poslední měsíc, kdy vysadit cibuli sazečku. Sklízet budete jako první

Cibule, jakožto základní surovina pro vaření, by měla být vždy doma po ruce. V říjnu si jí ještě s klidným svědomím můžete vysadit na záhon. Samozřejmě za přítomnosti určitých pravidel.

Bez cibule není to pravé vaření. Alespoň většina lidí si to neumí představit. Ale znáte to, výjimka potvrzuje pravidlo. Ano, cibuli seženete na každém rohu ve večerce, ale z vlastní zahrádky chutná prostě jinak. Má takovou tu přidanou hodnotu. Nevěříte? Tak si cibuli na záhon vysaďte a uvidíte!

Cibule je v kuchyni nepostradatelná

Cibule je 100% v kuchyni vítěz na plné čáře. Nejenže ji využíváme na vaření, ale službu nám poskytne i v „lékárničce“, protože její účinky jsou opravdu nevídané. Předpokládá se, že cibule pochází z Asie, každopádně se pěstuje již pěknou řádku let.

Cibule sazečka se vysazuje nejpozději v říjnu. Zdroj: Shutterstock

Z léčebných účinků můžeme zmínit to, že cibule likviduje bakterie a působí jako přírodní antibiotikum. Určitě si každý vybaví jeden důležitý účinek cibule, který se hodí obzvlášť v tomto období. Ano, je to skvělý lék proti kašli. Cibule vám ale pomůže i po píchnutí hmyzem všeho druhu nebo při bolestech ucha. Všeobecně snižuje krevní tlak, detoxikuje, podporuje činnost žlučníku, jater či žaludku. Šťáva z cibule dezinfikuje hnisající rány. A o cibuli bychom mohli psát dál a dál… Jestli si chcete přečíst o tom, jak se dá cibule využít, přečtěte si následující článek:

Pěstování cibule sazečky

Jak pěstovat cibuli ze semen nebo z cibulek, se můžete podívat na videu:

V říjnu ještě lze cibuli vysadit, ale vybírejte pouze v odrůdách, které vám přes zimu vydrží. Poté se v jarních měsících probudí k životu a až vyrostou, budete sklízet mnohem dříve, než kdybyste cibuli vysadili až na jaře. Cibulky mají za úkol na podzim zakořenit, ale nevyrašit, to si nechávají až na jaro. Takovou podzimní klasikou je anglická odrůda Shakespeare, která je odolná vůči vymrzání i vykvétání.

Cibulky cibule sazečky by od sebe měly být vzdáleny cirka 8 cm a řádky přibližně 20 - 25 cm. Zdroj: Shutterstock

Podzimní výsadba má své plus – jelikož napadení škůdci hrozí až na jaře, máte během zimy skvělou ochranu.

Do sázení se vrhněte nejpozději v období, kdy se venku teplota pohybuje nad 5 °C, pak už by to byl moc velký risk.

Jak na to: Cibulky cibule sazečky by od sebe měly být vzdáleny cirka 8 cm a řádky přibližně 20 - 25 cm. Na podzim se sází maličko hlouběji než na jaře, sazečky vložte do 6 cm hloubky. Vybírejte spíše menší a pevné cibulky. Ty dvoucentimetrové budou nejideálnější. A nezapomeňte – sázejte špičkou nahoru!

Sázením vaše práce ale ještě nekončí. Jelikož začne brzy zima, jak se patří, měli byste na záhon dát fólii, ta bude chránit cibulky před většími mrazy. Zeminu kolem lze i zamulčovat.

Jestliže se následně objeví suché dny, nebojte se cibuli dodat trochu vláhy. Sněhová čepice cibuli nijak nevadí.

