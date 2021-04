Jak správně připravit půdu pro brambory a neudělat chybu při klasickém sázení?

Brambory jsou beze sporu českou národní přílohou, konzumujeme je snad nejvíc na světě, a to v mnoha formách. Možná i proto, jak brambory pojímáme automaticky, neuvědomujeme si, že vypěstovat je, je opravdové umění. Už jen to, jak správně připravit půdu pro výsadbu!

Brambory jsou spolu s chlebem jednou ze základních potravin. Jsou trvanlivé a mohou se konzumovat po celý rok, sezonnost nehraje roli. Pěstování brambor je však věda a pro průmyslové pěstování a skladování brambor je klíčový výnos a spolehlivé podmínky skladování. Vědci a běžní zahradníci se zabývají těmito fenomény denně, a i proto se na našem trhu objevují stále nové a nové odrůdy brambor.

Zajímavosti

Na jaře je pro výsadbu naprosto klíčová správná příprava půdy, protože bez ní se veškeré snahy o skladování a kultivaci vylepšených odrůd snadno negují. Keře brambory dosahují výšky až 65 cm, mají bílé kořeny a na jejich koncích jsou tvořeny hlízy, které jíme.

Brambory musejí mít dostatečný prostor Zdroj: shutterstock.com

Při výsadbě brambor je nutná znát a dodržet správnou hloubky pro uložení brambory, a to 30 cm.

Brambory kvetou bíle nebo fialově, v závislosti na odrůdě, a jejich plody ve formě tmavě fialových bobulí jsou jedovaté. Semena jsou malá, žlutá.

Druhy půdy - nejlepší suchá a písečná

Pokud se rozhodneme brambory pěstovat, měli bychom začít tím, že zjistíme, které typy půdy jsou vhodné pro jejich pěstování a které ne. Půda s vysokým obsahem jílu je absolutně nevhodná, neboť je velmi vlhká a navzdory všem trikům zde ovoce nebude růst. Rovněž terén, kde může voda sklouznout, není vhodný.

Nejlepší jsou pro brambory půdy lehké a písčité, nebo půda s vysokým obsahem rašeliny, či černozemě. Pro výsadbu je nutné zvolit suchou plochu. Pakliže má vaše pole půdu pouze nadměrně kyselou nebo jílovitou, můžete jej upravit pro podzimní sklizeň, a to tak, že přidáte popel, písek, hnůj a kompost.

Pokud již vybraná lokalita splňuje všechny podmínky, musí být půda řádně ošetřena, aby byla i sklizeň bohatá.

Správně připravená půda přinese bohatou sklizeň Zdroj: shutterstock.com

Jak připravit půdu pro brambory na jaře?

Prvním krokem k získání bohaté sklizně brambor je důkladná příprava půdy před sázením hlíz. Lepší je půdu neotáčet a snažit se, aby před sázením nepršelo. U písčitých půd postačí vsadit hlízy do hloubky zhruba 15 cm, v případě půdy jílovité nebo nadměrně vlhké je lepší hlubší uložení hlíz a rozdrcení zeminy. Účelem je obohacení půdy kyslíkem a odstranění přebytečné vody.

Aby byla půda dostatečně provzdušněna, mezi řadami by měly být dostatečně velké mezery. Země s vysokým obsahem písku je přirozeným způsobem nasycena kyslíkem, a proto není nutné ji nijak více připravovat

Je-li půda hotová, je na čase připravit samotné hlízy. Kořenová plodina musí být umístěna nejen v pečlivě připravené, ale také v dobře zahřáté a vysušené zemi. V opačném případě mohou hlízy zamrznout nebo shnít.

Před samotnou výsadbou je nutné roztřídit hlízy a zbavit se shnilých nebo nemocných brambor, a ponechat jen ty zdravé. Nejlepší semena jsou hlízy o hmotnosti 50-90 g. Před výsadbou musí být kořeny řádně zpracovány a vysušeny. V případě nedostatku sadby lze celé brambory rozdělit na několik částí. Hlavní věc je, aby každá část měla naklíčené výhonky.

Podzimní příprava

Podzimní příprava se od jarní výrazně liší. Půda je zoraná a smíchaná, a neměla by se již dále hrabat, aby došlo k přirozené likvidaci škůdců a starých kořenů. Na podzim se musejí do půdy zavést organická hnojiva, jež se budou během dešťů a jarního rozmrazování sněhu rozpouštět a zcela absorbovat do země. I kompostová hnojiva na podzim pomáhají k tomu, aby byla příští sklizeň bohatá. Kompost je umístěn přímo do drážek a zasypán zeminou. Spolu s kompostem se přidávají hnůj a uhlí.

V případě, že se půdu na podzim nepodařilo pohnojit, je možné to dohnat na jaře. Podzimní hnojení je však nejúčinnější a vykazuje nejlepší výsledky.

