Klíčové tipy na úspěšné sázení cibulovin. Je nejvyšší čas na jejich výsadbu!

Máte rádi křehké a barvami hýřící květy narcisů, hyacintů nebo tulipánů a krokusů? Přelom září a října je tou nejlepší dobou, kdy je vysázet. Cibuloviny jsou jedněmi z prvních půvabných květů jara, a proto nezapomeňte osázet záhon už teď. Máme pro vás pár tipů jak na to.

Přišel čas sázet oblíbené cibuloviny

Cibuloviny má rád snad každý. Po chladné zimě, kdy je vše holé a bez života, jsou cibuloviny prvními z barevných poslů začínající sezóny. Cibuloviny potřebují k růstu a kvetení dostatečně dlouhou dobu chladu, aby kvalitně narostly a bohatě vykvetly. Zatímco například Britové neznalí skutečných mrazů mohou cibuloviny vesele vysazovat i v průběhu zimy, nás teploty padající pod nulu a sníh limitují. Aby se cibuloviny dobře ujaly, potřebují být v zemi alespoň několik týdnů před prvními mrazy. Ty přicházejí obvykle už v druhé polovině října a sníh potom v listopadu. Je za pět minut dvanáct! Zasaďte cibuloviny nyní!

Narcisy patří mezi nejvděčnější jarní cibuloviny. Zdroj: Shutterstock.com / Svetlana Danilova

Cibuloviny sázíme podle jejich odolnosti vůči mrazu

I mezi cibulovinami jsou rozdíly. Narcisy, sněženky a bledule by měly být sázeny už v září. Říjen je ideální pro okrasné česneky, krokusy a tulipány. Modřence lze zasadit i v listopadu, ale když to uděláte už teď, nic se nestane. Můžete se také setkat s názorem, že menší cibuloviny, resp. malé cibulky by měly být sázeny dříve. Nicméně v našich podmínkách skutečně hraje nejdůležitější roli mrazuvzdornost a ta je prostě různá podle druhů, nikoli podle velikosti.

Modřence patří mezi nenáročné cibuloviny, vhodné i do vyššího trávníku či louky Zdroj: Shutterstock.com / Hirundo

Pro nejlepší výsledky sadbu cibulovin dobře naplánujte

Záhony či ostrůvky cibulovin by měly být osázeny bohatě. Na osamělý tulipán trčící z ještě holé hlíny není pěkný pohled. Krásně vyniknou cibuloviny sázené pospolu v lichých počtech a samozřejmě výška i barva zvolených druhů také dělají své. Naplánujte si pěkná zákoutí zahrady či předzahrádky tak, aby byly květy na jaře pěkně vidět. Potěší nejen vás, ale i všechny kolemjdoucí.

Sázejte podle velikosti konkrétního druhu cibuloviny

Nezapomeňte, že každý druh by měl být zasazen do adekvátní hloubky. U cibulovin se používá dvoj až trojnásobek velikosti cibule jako měřítko hloubky výsadby. Britští zahradníci doporučují použití řídce pletené ratanové rohože jako podkladu, na který se cibulky dobře rozloží. Můžete si vymyslet i konkrétní vzor nebo rozmístění. Rohož cibulky udrží pěkně na místě.

Cibulky jsou stále ještě v prodeji. Je poslední možnost sázet tulipány, narcisy či krokusy. Zdroj: Shebeko / Shutterstock.com

Cibuloviny ochrání moření

Pokud se obáváte vlhka a v konkrétním místě máte spíš špatné zkušenosti s udržením cibulovin v dobrém stavu, můžete cibulky před sadbou namořit proti plísním. To je obvyká praxe u sázení česneku, ale i tulipány mohou trpět plísní.

Záhon cibulovin můžete chránit drtí

Rozmístěné cibulky zahrňte lehce půdou a zvažte i použití mulče. Zahradnické drtě jsou u nás k dostání z mnoha materiálů, například z kakaových skořápek či lávových kamenů. K použití je vhodná také doma vyrobená drť z vaječných skořápek. Drtě také ochrání rostliny před některými konkrétními škůdci, například před slimáky.

Invazivních druhů se neobávejte

Další doporučení britských zahradníků se týkají například vyvarování se kombinací různých ladoněk, které by se mohly křížit. To se nás ale netýká. Na našem území se vyskytují přirozeně pouze dvě ladoňky a výjimečně na jižní Moravě i třetí, ladoňka karpatská. Ladoňka španělská, která je invazivním druhem na Britských ostrovech, u nás neroste a nehrozí proto její křížení s místními druhy. Na našem území zplaňuje také ladoňka sibiřská či bělomodrá, ale to obyčejně není považováno za problém.

Ladoňka sibiřská čili Scilla siberica Zdroj: Shutterstock.com / Lusine

