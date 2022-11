Některé cibuloviny můžete vysadit do zahrady i teď v listopadu: Které to jsou?

Jarní cibuloviny můžeme sázet i v listopadu, pokud to počasí umožní. Většině druhů pozdní výsadba postačí, v chladnější půdě jim navíc nehrozí houbové choroby.

Hejno šafránů do trávníku

Nenáročné šafrány neboli krokusy můžeme vysazovat ve skupinách přímo do trávníku – na květy zářící ve svěže zelené trávě bude na jaře nádherný pohled. A kromě nás potěší i první čmeláky a včely hledající potravu. Rozkvétají dle druhu a odrůdy mezi březnem a koncem dubna. Nenáročné a vděčné jsou především rozmanité odrůdy šafránu jarního (Crocus vernus).

Sázíme je na méně frekventovaná místa, neboť s prvním sečením musíme vydržet, než si odkvetlé rostliny většinu listů zatáhnou zpět. Cibulky sázíme do hloubky kolem 10 cm, do skupinek, ve kterých mohou být rostliny jen 5 cm od sebe. Můžeme odrýt a nadzvednout celý drn, připravit cibulkám příjemné lůžko a zase přiklopit – zjara si cestu prorazí.

Ještě snazší je práce se sazečem cibulovin. Pokud je podloží hutné, podsypeme cibulky štěrkem nebo hrubým pískem, přidáme kompost a dřevěný popel. Mají rády zjara vlahou, ale propustnou půdu.

Narcis bílý Zdroj: Shutterstock.com

Narcisy do louky i pod stromy

Narcisům se daří na slunci i v polostínu. Půdu mají rády humózní, na jaře dostatečně vlhkou, ale zároveň propustnou. Sázíme je hluboko: špička by měla být nejméně 10 cm pod povrchem půdy, raději 15 cm, navrch můžeme přidat nastýlku ze spadaného listí.

Vzdálenost mezi cibulkami může být 5–15 cm podle velikosti druhu a odrůdy. Narcisům se bude dařit i v přírodním, vyšším trávníku a v louce, pokud půda není příliš suchá. Trávník bychom však měli sekat až asi šest týdnů poté, co odkvetou. Pozdně kvetoucí druhy a odrůdy se proto hodí spíše do květinové louky, kterou posečeme až koncem jara nebo v létě. Drobnější narcisy se hodí i do nádob.

Modřence můžete vysadit do skalky nebo do nádob Zdroj: shutterstock.com

Modřence do skalky i záhonu

Jsou zářivě modré (vzácněji bílé, dle odrůdy) a příjemně voní. Modřenec arménský (Muscari armeniacum) a modřenec Aucherův (M. aucheri) mají rády sušší propustnou půdu s dostatkem vápníku. Můžeme je vysadit mezi suchomilné trvalky do štěrkových záhonů, do skalky i do nádob. Podobně vyhlížející modřenec hroznatý obstojí i v louce a pod keři. Modřence jsou vysoké od 10 do 20 cm, široké do 10 cm. Cibulky sázíme do hloubky 8–10 cm.

Zdroj: Časopis Receptář