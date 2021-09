5 rostlin, které se vyplatí vysadit v září

Léto se pomalu blíží ke konci a září už ťuká na dveře. Nastává čas, kdy se hlásí o slovo sázení některých květin, aby vaše zahrada na jaře rozkvetla do fantastických barev.

Letní horké dny se pozvolna loučí, ale milovníci zahradničení si svého oblíbeného koníčka ještě rozhodně užijí! Využijte proto přicházejícího poklidnějšího podzimu a založte si květinovou zahradu už teď. A navíc? Budete mít dostatek času si promyslet umístění jednotlivých rostlin a vyřešit si předem design květinové zahrady. A další bonus? Vaše zahrada vykvete o několik týdnů dříve než při jarní sadbě.

Kterých pět květin byste měli zasadit?

Narcis (Narcissus)

Narcisy jsou oblíbené nejenom pro svou nenáročnost, ale také pro svou jednoduchou krásu. Záplava žlutých květů rostoucí v trsech rozzáří žlutě záhony zahrad, skalky, trávníky a v neposlední řadě i okenní truhlíky. Nejznámější barvou je žlutá a bílá, ale objevují se i růžové, oranžové a červené druhy. Květ se skládá z koruny a okvětních lístků. Plodem je tobolka. Květy se objevují na bezlistých stoncích vedle listů rostoucí z cibule. Nesou obvykle jeden květ ale někdy i více květů. Po odkvětu se zpravidla odkvetlé stonky odstraňují, listy se nechávají odumřít. Tato květina je nejznámějším zástupcem skupiny cibulových rostlin, které ukládají zásobní látky potřebné pro růst a kvetení ve svých zdužnatělých podzemních orgánech, tedy v cibulích. Na jaře se probouzejí a vykvetou, do léta si vytvoří základy květů a odpočívají.

Postup výsadby cibulí je velmi jednoduchý. Stačí vyhloubit jamku a vložit do ní cibuli, která má velikost odpovídající dané odrůdě. Určitě by měla být zdravá, bez mechanického poškození a pokrytá hnědými slupkami. V případě, že jsou v září ještě horké dny, je lepší pár dní počkat, protože při vyšších teplotách se zvyšuje riziko napadení cibulí plísněmi. Naopak příliš pozdě vysazené cibule už nestihnou správně zakořenit. Půda by neměla být hnojená čerstvým organickým hnojem. Po výsadbě se doporučuje cibule zalít, podpoříte tím rychlejší zakořenění.

Chrpa modrá (Centaurea cyanus) Zdroj: profimedia.cz

Chrpa modrá (Centaurea cyanus)

Je léčivá rostlina z čeledi hvězdnicovitých a pochází z jihovýchodní Evropy. Pravděpodobně již ve starověku se díky obchodu s obilím rozšířila i do jiných míst evropského kontinentu a později i do Ameriky. V létě nakvétá typickými, takřka nezaměnitelnými květy. V současnosti jsou k dispozici odrůdy růžové, červené, fialové, bílé a to včetně plnokvětých forem. Přestože byla dříve považována za obtížný polní plevel, postupně se stala oblíbenou okrasnou rostlinou. Semena lze vysévat přímo do půdy do různých hloubek, v rozmezí 3 až 6 centimetrů. Poměrně dobře snáší sucho, proto upřednostňuje dobře propustné alkalické půdy a slunná stanoviště.

Měsíček lékařský (Pot marigold)

Dvouletá rostlina s nádhernými květy v zářivých barvách, jejichž škála se pohybuje od žluté až po sytě červenooranžovou. První květy se objevují v pozdním jaru a z jejich krásy se můžete radovat až do prvních mrazíků. Rostlina preferuje hlinitopísčitou půdu, která je dostatečně propustná. Zemina musí být dostatečně bohatá na živiny. Rozhodně není vhodná stále mokrá půda, ta by pro bylinu znamenala konec. Měsíček vyžaduje slunné stanoviště, případně polostín. Nevysévejte je příliš hustě, aby měly dostatek prostoru pro další růst. Optimální jsou 2 g osiva na 1 m² do hloubky 2 až 3 cm. Nakonec záhon zalijte. Skvělou výhodou měsíčků je, že je můžete využít i v kuchyni.

Měsíček lékařský (Pot marigold) Zdroj: profimedia.cz

Vlčí mák červený (Papaver rhoeas)

Vlčí mák je známá jednoletá rostlina s nápadnými květy většinou červené barvy, která má spoustu lidových názvů, jako je ohníček, červánčí či maková panenka. Na trhu jsou však i druhy s bílými, žlutými, růžovými a oranžovými květy. Rostlina nese na svých jemných ochlupených stoncích vysokých 20 až 90 cm hedvábné květy miskovitého tvaru. V případě podzimní výsadby se na postupně rozvíjející květy můžete těšit už od dubna a pokvetou až do konce léta. Máky milují plné slunce a propustnou a kyprou půdu. Důležité je, aby byla dostatečně vápenitá.

Vlčí mák červený (Papaver rhoeas) Zdroj: profimedia.cz

Černucha damašská (Nigella damascena)

Léčivá rostlina původně pocházející z oblasti Středomoří je 30 až 50 cm vysoká letnička. Její křehce působící, větvená lodyha nese jemně zpeřené lístky a půvabné květy v rozmanitých odstínech bílé, růžové, blankytné a modré. Květy jsou obestřené nitkovitými listeny, díky čemuž je černucha nazývána nevěstou v závoji.

Černucha damašská (Nigella damascena) Zdroj: profimedia.cz

Období květu začíná koncem jara. Každá rostlina by měla mít prostor 10 až 20 cm, protože se bohatě větví a může na ní postupně rozkvést až 100 květů. Nejlépe se jí daří na plném slunečním světle, ale polostín je pro ni taktéž v pořádku. Dobře snáší sucho, ale nemá ráda přemokření. Nejlépe ji vyhovuje neutrální pH půdy.

Zdroje: www.express.co.uk, , 247newsaroundtheworld.com