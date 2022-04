Přišel čas posypat sazenice bramborovým škrobem. V čem to pomůže?

Chcete, aby se vaše sazenice časem proměnily v silné a odolné rostliny? Podpořte jejich kořenový systém a použijte k tomu bramborový škrob. Umí to báječně!

Dopřejte svým sazenicím dobrou výživu už v počátcích růstu, je to důležité pro jejich další vývoj. Je jedno, jestli pěstujete mladé rostlinky rajčat, paprik či okurek. Každé z nich se bude dařit lépe, když bude mít pevný a silný kořenový systém. Pevné kořeny totiž znamenají rychlý růst a pevné a zdravé plodící rostliny.

Bramborový škrob nejen v kuchyni

Bílý lehký prášek je známý především tím, že se běžně přidává do nejednoho receptu. Vyrábí se drcením syrových brambor, kdy se oddělí škrobová zrna od buněk, které jsou zničené. Následuje čištění a sušení. Jenže tento nenápadný prášek má vliv i na růst rostlin.

Veškerá moc je ukryta ve velice důležitém prvku, který je ve škrobu přítomen. Je jím fosfor a jedná se o prvek zastávající základní stavební funkci. Zdroj: shutterstock.com

Proč zrovna bramborový škrob

Veškerá moc je ukryta ve velice důležitém prvku, který je ve škrobu přítomen. Je jím fosfor a jedná se o prvek zastávající základní stavební funkci. Podílí se na správném fungování buněčných membrán, deoxyribonukleové kyseliny, různých bílkovin a enzymů. Právě díky tomu je bramborový škrob mnohem více účinný než jiné např. kukuřičný nebo pšeničný.

Škrob ovlivňuje i kvalitu půdy

Jeho přisypání do půdy navýší její objem a pomůže zemině s absorbováním většího množství vody. Zkvalitní tak přísun tekutin sazenicím. Zároveň škrob aktivuje v substrátu činnost užitečných mikroorganismů a vznik prospěšných látek, které rostlinky přijímají svým kořenovým systémem.

Jak škrob použít nejefektivněji

V případě, že je nádoba plná hlíny, nejprve ji část odeberte. Do každého květníku použijte 1 lžičku bramborového škrobu. Rovnoměrně práškem posypte povrch zeminy a pomalu jej rozmíchejte s vrchní vrstvou půdy tak, aby se dostal alespoň do hloubky 1 až 2 cm. Následně na povrch nasypte lehkou vrstvu substrátu. Na závěr dopřejte rostlinám vydatnou zálivku.

Vyrobte si vlastní bramborový škrob

Nemusíte běžet do obchodu a bramborový škrob kupovat, s přehledem si toto hnojivo totiž dokážete vyrobit sami doma. Připravte si brambory s vysokým obsahem škrobu, nejlepší je varný typ C. Brambory nastrouhejte na jemném struhadle a vymačkejte z nich co nejvíce šťávy, kterou nechte zhruba 1 hodinu odpočívat. Postupně se vám na dně nádoby bude usazovat škrob. Na závěr slijte bramborovou šťávu a usazený bramborový škrob nechte vyschnout rozprostřený na mělkém talíři.

Brambory nastrouhejte na jemném struhadle a vymačkejte z nich co nejvíce šťávy, kterou nechte zhruba 1 hodinu odpočívat. Zdroj: shutterstock.com

Nejen na sazeničky, ale po celou sezónu

S bramborovým škrobem se na zahradě vyřádíte nejen na jaře, ale i později. Dodá totiž báječnou sladkost drobnému ovoci, jako například angreštu, malinám nebo rybízu. V tomto případě použijte celé 450 g balení škrobu a 1 kbelík vody. Protože se škrob nerozpouští ve studené vodě, použijte teplou. Důkladně a pečlivě směs promíchejte. Na 1 keř použijte 1 až 2 l v průběhu sezony a kúru během sezony třikrát zopakujte.

Zdroje: www.ctidoma.cz, www.cs.punchalo.com, www.ihospodyne.cz