8 nejlepších domácích hnojiv pro vaše sazenice. Za pár korun a bez chemie!

Pokud si doma předpěstováváte sazenice, jistě z nich před výsadbou ven chcete mít zdravé a silné rostliny. Hnojivo v hobby marketech je zbytečně drahé a plné chemie, proto si ho raději připravte doma za pár korun. Kromě toho, že ušetříte, budete přesně vědět, co jste do něj dali a následně, co jíte. Která domácí hnojiva pomohou vašim sazenicím ke zdraví, síle a zdárnému růstu? Máme jich pro vás v nabídce hned osm!

Pokud chcete, abyste měli ze sazenic, které v nejbližších dnech vysadíte na zahrádky či do truhlíků, tu největší úrodu, nezapomeňte je přihnojit. Díky těm správným přírodním hnojivům totiž můžete mít silné sazenice, které budou plodit o sto šest. Minerální voda Pokud máte v lahvi nedopitý zbytek minerálky, nevylévejte ho, zalijte jím sazeničky rostlin a uvidíte, jakou minerální spršku jim dopřejete. Budou vám vděčné a vrátí vám to na úrodě. Kopřivy Skvělé hnojivo pro rostliny je jícha z kopřiv. Naplňte kyblík kopřivami do tří čtvrtin a zalijte dešťovou vodou. Odstavte ho někam, kde vám nebude překážet zápach, který se bude po dobu tří týdnů kvašení tvořit. Následně používejte na zalévání v poměru jeden dílek kopřivového výluhu na padesát dílků vody. Voda z brambor Až budete vařit brambory, nepřidávejte do nich tentokrát sůl, vodu z nich totiž zužitkujete i jinak. Nechte ji zchladnout a zalijte jí jak pokojové, tak zahradní rostliny alespoň jednou týdně. Je to pro ně dokonalé hnojivo na podporu plodnosti. Použijte kávový lógr jako hnojivo Zdroj: Shutterstock Kávová sedlina Po dopití kafíčka seberte lógr a nechte ho proschnout. Následně přimíchejte usušenou sedlinu přímo do zeminy ke kyselomilným rostlinám, jako jsou kanadské borůvky, azalky nebo rododendrony. Nesmíte to ale přehnat. Venkovní rostliny můžete tímto způsobem přihnojovat jen čtyřikrát ročně a ty vnitřní jednou za půl roku. Droždí Na zázračnou zálivku si připravte kostku droždí, rozdrobte ji do litru vody a nechte dva týdny kvasit. Následně rozřeďte roztok v poměru 1:3 a můžete zalévat. Tráva Čerstvě posekaná tráva může být také skvělou volbou, pokud chcete přihnojit sazeničky. Rozložte trávu v tenké vrstvě přímo na záhony třeba ve skleníku. Půda do sebe vtáhne živiny z trávy a vy následně zbylou trávu vyhodíte. Koňský hnůj je skvělým hnojivem pro sazenice Zdroj: Shutterstock.com / Ian Francis Koňský hnůj Skvělým hnojivem je i koňský hnůj, který sice nevoní, ale je neskutečně účinný. Skvělý je například pro růže a další rostliny, které vyžadují velké množství živin. Jedna lopata bude stačit na kbelík vody. Tři týdny však musíte nechat roztok uzrát, než ho použijete. Pozor na opravdu intenzivní zápach, který vás bude čekat. Zelí a květák Rozhodně nevyhazujte zbytky zelí či květáku od oběda a udělejte si z nich zákvas za studena. Funguje jako hnojivo a pomáhá zbavovat půdu těžkých kovů. Zdroj: www.youtube.com, www.nasezahrada.com, www.petrazahradnictvi.cz