Sazenice rajčat: Žloutnou jim listy? Tohle může být důvod. Jednejte rychle!

Milujete rajčata a pustili jste se do jejich pěstování? Máte z vašich rajčat radost, ale najednou vašim sazenicím začaly žloutnout listy? Poradíme vám, co s tím.

O rajčatech zkušení zahradníci říkají, že je to bujný plevel, jehož pěstování ani začátečníci nemohou pokazit. Zkuste to i vy. Není třeba mít velkou zelinářskou zahradu, rajčata zvládnete vypěstovat klidně i na balkóně. Potřebují ale ke svému růstu a vývinu plodů kvalitní výživu. Zejména dusík, hořčík, draslík a fosfor. Pokud tyto prvky ke své výživě nemají, nemusí se jim dařit – a vy to poznáte. Nevypadají v dobré kondici.

Žluté listy sazenic

Rajčata jste vyseli na konci zimy do malých květináčů, které jste umístili na okenní parapet? Rajčata nadějně vzklíčila, ale najednou jim začínají žloutnout spodní listy? Je to rozhodně velikostí květináčků, do kterých jste sazeničky vsadili. Rajče má bujný kořenový systém, je možné, že nádoba, ve které se sazenice nacházejí, je malá a pro růst rostliny se jí nedostává živin. Sazenice přesaďte do větších květináčů.

Nedostatek světla

Dejte velký pozor, kde sazenice rajčat pěstujete. Je možné, že jim chybí sluneční světlo. Pokud jsou sazenice v polostínu, nebo dokonce v přítmí, je jisté, že většina jejich listů bude žloutnout. Jde o jasný signál, že rostliny potřebují světlo a sluneční svit. Pokud se vám tedy vaše sazenice nezdají být „ve formě“, prozkoumejte zejména místo, kde je pěstujete.

Dusík

Rajčata, stejně jako jiné rostliny, potřebují ke svému růstu dusík. Dusík je základem prosperity každé rostliny. Nedostatek dusíku se projeví v barvě listů. Sytě zelené listy rostliny, a neplatí to jen o rajčatech, znamenají dostatek dusíku a tedy vhodné podmínky pro růst vašich rostlin. Pokud jsou listy šedé, zdánlivě průsvitné, vaše rajčata potřebují dusík (a světlo). Pokud se jim dusíku nedostává po delší dobu, rostlina „odhazuje“ část listů. Proto žloutnou.

Hořčík

Rostliny ke svému růstu potřebují nejenom dusík, který je jedním z nejvýznamnější prvků růstu, ale potřebují nezbytně také hořčík. I nedostatek hořčíku může být příčinou změny barvy listů vašich rajčat. Pokud v půdě schází hořčík, listy vašich rajčat mohou žloutnout.

Co s tím?

Je možné, že žloutnutí listů vašich sazenic způsobují choroby, houby nebo parazité. V takovém případě je třeba přistoupit k chemické ochraně rostlin. Vzhledem k tomu, že rostliny ještě nekvetou, ani neplodí, není třeba se chemického postřiku bát. V odborných prodejnách vám jistě kvalitně poradí.

Je však mnohem pravděpodobnější, že vašim rostlinám chybí dostatek slunečního svitu, nebo některý z významných chemických prvků nezbytných k růstu. Znovu si ověřte, zda vaše sazenice jsou v místě s dostatečným slunečním svitem.

Máte-li k dispozici domácí uležený kompost, použijte jej k dohnojení rostlin. Využijte jarních kopřiv. Pokud sázíte rajčata do skleníků či fóliovníků, na dno výsadbové jamky dejte stočenou kopřivu. Kopřiva obsahuje ohromné množství dusíku, vašim rostlinám to prospěje.

Nejen dusík a hořčík, ale i železo

K dispozici jsou samozřejmě i umělá hnojiva. Pokud z nich budete vybírat, dbejte nejen na obsah dusíku, hořčíku či fosforu. Mějte na paměti i budoucí úrodu. Krásná šťavnatá rajčata potřebují také železo.

