Sazenice rajčat: Abyste se dočkali úrody, musíte je teď otužovat. Jak na to?

Jaro už je v plném proudu a čas běží. Za chvíli tu bude ta správná chvíle, kdy by měly sazenice rajčat putovat na záhon. Ještě před výsadbou potřebují jeden mezikrok – otužování. Aby rostlinky byly pěkně silné a chladnější počasí je nezaskočilo. Jedině tak můžete počítat s parádní úrodou. Netušíte, jak na otužování sazenic bez zbytečných chyb? Nevadí! Čtěte dál.

Než dáte sazeničky rajských jablíček na záhon, je potřeba učinit jeden mezikrok. Tím je otužování malých rostlinek. Může to znít legračně, ale pokud byste otužování přeskočili, mohli byste se tak připravit o úrodu. Zvykání rajčat na jiné podmínky je velmi důležité. Vyvarujte se zbytečných chyb, abyste se mohli těšit na bohatou úrodu voňavých plodů.

Nezjednodušujte si práci

Sazenice rajčat by měly přijít do země po ledových mužích (polovina května), takže máte dost času na jejich otužování. S tím byste měli začít zhruba 10 až 14 dní před tím, než rajčátka zasadíte na záhon. Otužování rajčat není radno podcenit. Pokud by se rajčata na venkovní podmínky nestihla adaptovat, hrozí, že by listy nebyly krásně šťavnaté a sytě zelené, ale vypadaly by jako téměř průhledný papír s mdlými odstíny zelené. Slunce a okolní podmínky by je spálily. Navíc by sazeničky rozhodně nepřinesly tak bohatou úrodu, jak byste si mohli představovat.

Vyvenčete je

Pěstování sazenic za oknem nebo v mírnějších podmínkách je pro start rajčat žádoucí, ovšem není zcela optimální a sazenice často nejsou tak silné, aby bez předchozí přípravy zvládly přechod ven. Proto se doporučuje jejich zvykání si na pobyt venku, tedy otužování.

Jak na otužování rajčat se můžete podívat v tomto videu:

Na sazenice nepospíchejte

Otužování sazenic je dobré provádět v několika krocích. První dny je dobré sazenice vynést ven odpoledne, když je teplejší a lepší počasí. Umístěte je do závětří a polostínu. Hodina jim zpočátku bude bohatě stačit. Postupně délku pobytu venku prodlužujte a měňte místo. Za několik dní je můžete zkusit vystavit přímému slunci a měly by postupně zvládnout i slabý vánek. Otužování by mělo probíhat alespoň sedm dní, přičemž poslední den nechejte sazenice venku i přes noc.

Aby byla sklizeň co největší, vyžadují rajčata péči už od sazeniček. Zdroj: Sireli / Shutterstock.com

Několik zásad

Po celou dobu otužování kontrolujte, zda mají sazenice ve svých dočasných květináčích dostatečně vlhký substrát, ale vyvarujte se jejich přemokření.

Na záhon sázejte jen sazenice, které jsou zdravé, pevné a kompaktní.

U rajčatových sazenic nevadí, pokud se na nich objeví první květy v době, kdy je stěhujete do venkovních podmínek.

U sazenic paprik, které mimochodem otužování potřebují také, první květy zaštipujte. Papriky by měly kvést, až když jsou rostlinky správně zakořeněné v půdě.

